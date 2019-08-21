8大健康飲食、減肥貼士！飲啤酒有助長壽、Wasabi唔可以配豉油？

日本《中居正広の⾦曜⽇のスマイルたちへ》節目，日前邀請醫生牧田善二與觀眾分享具成效的營養學知識，而他撰寫的書銷量高達67萬本，大家都對他所公佈的新常識感到吃驚；另外節目製作募集共100位家庭主婦執行研究調查，比對實驗組與非實驗組的燃脂差異，結果震撼眾人！

減肥更應該吃牛油！

很多人認知覺得牛油熱量很高，寧願選擇白麵包片，拒絕吃抹牛油的烤多士，不過醫生卻否定此觀念。他說，100g的牛油雖脂肪佔了81克，似乎很可怕，可是醫生指明，卡路里並不是發胖的主因，「糖分」（碳水化合物）才是主要導致肥胖的原因。

牛油形成保護膜能抑制糖分吸收？點擊下圖看詳細解說！

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「超級食物」納豆，不能加蛋！

納豆為日本人長壽的秘訣，含有豐富的營養素，包括脂質、礦物質、維他命、碳水化合物和蛋白質等。但在飲食方法上，可以聽聽在地日本人的分享，選擇對健康有加成效果的方式。

點解納豆唔可以加蛋？按圖看答案！

經常飲綠茶可減肥瘦身？每日一杯啤酒有助長壽？Wasabi唔可以配豉油？

點擊下圖繼續看清其餘6大飲食貼士！

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節目最後，醫生表示這些健康飲食的建議，大家能依自己的時間、能力和身體狀況去斟酌實行，不要太過執著於一套飲食方針。以自己身體的實際需求去做調整為上，也要特別注意人們給自已的壓力太大也是導致健康出問題的原因之一！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】