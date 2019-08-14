【麻辣味解構】辛辣香料集合！點解辣椒、胡椒、花椒有不同辣感？

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辛辣感（pungency），其實是由三種感官方式所構成的，分別是熱辣感、刺激性辣感與麻感。然而，辣椒、胡椒等辛香料中具有非常多的化合物，分別刺激這些感官而構成辛辣味。以辣椒為例，辣椒主要的辣味來自於辣椒素（capsaicin），這是一種不太溶於水的長碳鏈物質，會刺激舌頭上溫度感知的受體（TRPV1），這受體原先需要在43度以上才會引發神經衝動而產生「熱感」，而辣椒素刺激了這個受體，就讓我們吃辣椒時會產生強烈的熱辣感。

辣椒主要的辣味來自於辣椒素（capsaicin），這是一種不太溶於水的長碳鏈物質，會刺激舌頭上溫度感知的受體（TRPV1）。（Elle Hughes/Unsplash）

胡椒的辛辣成分主要是胡椒鹼（perperine），與辣椒素一樣會刺激受體產生熱辣感，但刺激神經衝動的程度較低，因此熱辣感較為輕微。吃辣喝冰水可以短暫減緩辣感，是因為「冰」抑制了這個受體的神經衝動進一步減少熱辣感，但辣椒素水溶解度低，因此還會繼續存在舌頭上持續刺激受體，快速地恢復，延續熱辣感。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：辛香料的辣感有哪些特性？】

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