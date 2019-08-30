【番茄紅素】番茄可以提高男性生育力？原隻番茄含量不及它們高

番茄製品可以說是無處不在：三文治、意粉、醬汁等等，除了其獨特的清爽酸甜之外，原來番茄更是男士最佳「補品」！

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紅色的番茄來自其中的天然色素——番茄紅素。近年愈多研究發現番茄紅素的功效，如抗氧化、保護心臟健康，降低患前列腺癌的風險、提高男性生育力等。

紅色的番茄來自其中的天然色素——番茄紅素。（Unsplash）

番茄紅素屬於脂溶性，在和油脂一起烹調下，成分會溶入脂肪中，更容易被人體所吸收。每100克生番茄，只含2.3毫克番茄紅素。番茄醬和茄汁的番茄紅素含量遠比生番茄高，分別是32.5毫克和16.7毫克。

但要留意番茄醬汁的鈉含量和添加劑，可選擇低鈉或自己烹調。如想喝番茄汁，建議在進餐時或餐後喝，容易吸收番茄紅素。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen），相信健康沒有捷徑，「未病先防，未老先養」，採用中式茶療和西方營養學，按照不同體質，從內到外改善身段和生活。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【男士恩物：番茄】」​】

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