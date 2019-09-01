【都市人恩物】番薯葉功能、營養超級多　只有這種人不適合進食

香港人常食的蔬菜為菜心、西生菜及白菜等。食膩了以上幾款蔬菜，要不要嘗嘗今次介紹的番薯葉？

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番薯葉是番薯的葉，可作為蔬菜食用。番薯葉屬性偏涼，具有益氣養血，潤燥滑腸，涼血解毒及通乳汁的作用。番薯葉營養豐富，含維他命B雜、K、葉酸、鉀質及膳食纖維等。由從前無人問津的蔬菜，成為現代人心目中的健康蔬菜之一。每100克蒸熟的番薯葉，只有34kcal，不含脂肪，高膳食纖維，營養價值絕對不比菜心或菠菜等遜色。部分紫番薯葉更含花青素，有助抗氣化。番薯葉的營養較易溶於油中，所以烹調時，可加入少許油，有助吸收營養。

番薯葉是番薯的葉，可作為蔬菜食用。（Gettyimage／視覺中國）

番薯就是番薯植物的塊根，相信不用多介紹，膳食纖維豐富，低熱量及低脂，每100克只含76kcal，熱量只是白飯的一半，是不少人的減肥恩物。屬性為平，具補中和血，益氣生津，寬腸胃，通便秘等功效。

中心營養師表示，番薯葉及番薯雖然營養豐富，但纖維含量高，不少人食後有胃脹等問題，腸胃消化不良者，建議少食。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen），相信健康沒有捷徑，「未病先防，未老先養」，採用中式茶療和西方營養學，按照不同體質，從內到外改善身段和生活。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「番薯一身也是寶！」​】

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