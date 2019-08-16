【飲食熱話】網友10大最愛蛋料理溏心蛋三甲不入　 榜首是...

一顆白白圓圓的蛋，是每個人再熟悉不過的食物，對於「蛋控」們而言，展現蛋的無限可能並且把它吃到肚子裏，享受蛋的美味是世界上最美好的事，在料理界蛋經常是配角或者某個美好料理的素材之一，但它也可以獨當一面，成為最受歡迎的蛋料理。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看網友心目中最好吃的十種蛋料理是哪些！

第10名：玉子燒

留著日式血液的玉子燒，是大人小孩都喜歡的蛋料理之一，有些人喜歡在玉子燒裏加上加進自己喜歡的配料，增加口感也讓玉子燒從單純的蛋料理變化多多，有點甜又有點鹹的滋味讓人一吃就有滿滿的感動啊！

玉子燒（Instagram@heybee325）

第9名：水煮蛋

蛋料理的最最基本款，沒有任何多餘的調味，白白淨淨的一顆水煮蛋，撒點鹽巴就非常好吃！水煮蛋是滷蛋、溏心蛋調味之前的模樣，更是許多健身的人非常依賴的料理，這大概就是所謂的最簡單的最美好。

水煮蛋（VCG）

第8名：滷蛋

滷蛋是許多家庭的家常菜之一，一顆入味的滷蛋，淋上濃郁滷汁，總能掃掉好幾碗白飯，把蛋黃和著米飯入口，實在是好吃的不得了啊！每個家庭的飯桌上總有一道獨一無二味道的滷蛋，一想到就好想趕快回家！

滷蛋（Instagram@kenwei0870）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月09日至2019年07月08日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『蛋料理』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網友最熱愛十大蛋料理出爐（DailyView網路溫度計提供）

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