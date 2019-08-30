【美容食物】黑杞子價錢貴杞子十倍　花青素含量更高有效抗衰老？

杞子是最為常見的藥食同源的食品，無論是煲湯、甜品、炒菜也會見到它們的蹤影。近年，市面上出現一種名為「黑杞子」，價錢更是杞子的十倍！到底兩者有何關係和不同的地方呢？

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杞子屬中國藥典上的中藥，為「枸杞子」的簡稱。呈類紡錘形或橢圓形，表面紅色或暗紅色，果皮有皺紋，味甜。「寧夏杞子」指來自寧夏自治區中寧縣，品質優良。適合多數人食用，用眼過度者更加適合；但有外邪實熱，脾虛有濕及泄瀉者忌服。枸杞子性質比較平和，但應有節制，藥典建議每天服用量約20至30粒左右，進食過多或會令人上火。

有「軟黃金」之稱的黑杞子藥用保健價值高於枸杞子。（作者提供）

黑枸杞不屬藥典中藥，主產于青海、新疆、內蒙古等地，為當地常用藥。民間用作滋補強壯、明目及降壓藥。與杞子有類似功效。黑枸杞較杞子優勝的地方就是花青素含量高。花青素抗氧化能力高，消除人體自由基，具有抗衰老的作用。所以不少人認為黑杞子藥用保健價值高於枸杞子，被稱為「軟黃金」，人人爭相購買，價錢遠遠超越杞子。營養師表示，含花青素的食物很多，例如藍莓、紫心番薯等，不必過度追捧某種食材。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen），相信健康沒有捷徑，「未病先防，未老先養」，採用中式茶療和西方營養學，按照不同體質，從內到外改善身段和生活。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「杞子vs黑杞子」​】

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