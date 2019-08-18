【熱情果營養】護眼減焦慮助抗肺癌7大好處　2步挑選甜味熱情果！

近年因為台式飲品的潮流，令不少人對熱情果多了認識，酸甜的汁液加上有咬口的果籽，令它有雙重口感！別小看一個小小的熱情果，原來營養多多，帶給人體不少好處。不過原來一日亦有食用上限。

熱情果又名百香果，因為切開後的氣味特別芳香，散發出香蕉、菠蘿、檸檬、石榴等眾多水果的香味而被名為「百香果」。而且因其多汁的特性，令它出現在不同的甜品、沙律或飲料。熱情果的營養有如其果籽一樣多，按圖看7個熱情果好處：

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一日只可以吃5個熱情果！

熱情果的果肉細小，好容易便會一口又一口地不小心吃下多個，這便墮進熱情果的陷阱！而且也不是人人適合吃，那麼一天吃熱情果的上限是多少？又有誰不宜吃呢？按圖看進食熱情果的6個注意事項：

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2步挑選靚靚熱情果！

熱情果有如牛油果般，要切開才知道果肉的好與壞。那麼每次選購熱情果倒不是好像買大細？事實上有2個小步驟有助你挑選一個較甜的熱情果。

（1）觀察外皮

成熟的熱情果外皮會轉為紫紅色，細心留意是否有裂痕或碰撞，因為有可能令果肉變酸。

如果你買的是黃色品種，它們成熟時外皮仍為黃色。（資料圖片）

（2）輕輕搖晃熱情果

如輕輕搖晃熱情果後感覺到果物中有汁液流動，表示果肉可能分離、假種皮的膜內果汁可能釋出，味道也會較酸。

因此選擇果肉沒有分離的較佳。（Unsplash@Glen Carrie）

資料參考：Natural Food Series / Medical News Today