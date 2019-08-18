【健康飲食】檸檬汁對人體好處多？8個你未必知道的副作用

看過很多有關健康的文章，提到一些高營養的食物時，檸檬汁經常上榜，它維他命A、C都高，又有黃酮類化合物，而且用途廣泛，加到沙律汁、製作飲品、配西餐如三文魚，或中式小菜如西檸雞等，是最百搭的柑橘類水果。不過，物極必反，很多人只單方面看到它的好處，而忽略了一些副作用。

有關檸檬或檸檬汁好處的報道，我們已看過很多，但你又知道它有甚麼壞處嗎？它至少有8個潛在副作用，請參閱下圖，因為你可能都是不宜飲得過量的高危人士之一。

（1）過量鐵質

由細到大，我們所接觸的資訊都告訴我們，維他命C是很好的，維他命C又有「抗壞血酸」之稱，其中一個功能是幫助鐵質吸收，兩者成正比，所以若你吸得太多維他命C，身體內的鐵質也會隨之增加。過量鐵質會導致鐵中毒、肚瀉或感到噁心。

（2）胃酸倒流｜胃酸倒流是指胃酸長期不正常地向上反流，進入食道甚至口腔，造成胃道逆流、火燒心、作嘔、食道黏膜受損等症狀，而其中一個成因就是吃得太多酸性食物。胃潰瘍患者只要飲完一杯檸檬汁，胃黏膜很快感到不適，亦會引起胃痛。如果想減輕這個情況，建議用水稀釋再飲。（VCG）

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檸檬水雖然清爽解渴，但都要適量地飲用，因為它酸性偏強。（Pexels）

資料來源：INSIDER、關鍵評論、STYLECRAZE