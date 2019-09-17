【棗營養】中醫不建議吃蜜棗椰棗？教你分辨5大棗類如何補血養生

棗類，一向都是女士補血的不二之選，經常聽人說「一日吃三棗，終生不顯老。」除了棗子的功效顯著，它還帶有甜味，大眾都喜歡把它加入菜式或湯水中補身。不過，原來蜜棗、椰棗竟然無想像中好！今次我們邀請了註冊中醫師何慧潔和我們講解棗子的功效和建議食譜。

棗子是什麼?

根據何醫師指出，不同的棗類其實都是一種屬於理科的小喬木，生長在溫帶地區，在中國大陸的南北各地都有分布。而長圓形的果實便是入藥的棗，未成熟時黃色，成熟後褐紅色，但因製法及後期加工而產生不同的棗類，人們通常會把它製成乾果或蜜餞果脯等。

棗子，在中醫角度性溫味甘，入脾胃經。有利於補中益氣，養心安神，會用於緩和藥性較猛的藥方。其實大部分的棗類功效差不多，但仔細了解仍有少許分別。

點擊下圖了解何醫師分析不同種類的棗子及功效。

了解不同棗子的類別和功效後，不如再看看何醫師建議的3種食用方法，令大家可以養好體質！

按下圖看清棗子的配搭食譜：

上述的食譜，怕燥熱人士可以把紅棗換成南棗亦無損功效。不過即使棗類是女性補品，但都有3點注意事項，即刻按下圖了解更多。

天氣已經明顯轉涼，大家趁早準備材料固本培元，從內靚到外吧！不過以上食療僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫師。

參考資料：香港浸會大學中醫藥學院網站