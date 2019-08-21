【麵包新寵裸麥包】低脂粗糧黑麵包5好處　比全穀包更助排毒瘦身

麵包，是不少人日常早餐的選擇，只要配上不同餡料便可成為美味又方便的一餐。普通愛鬆軟口感便選擇白麵包，而較講究營養健康則會選擇全麥麵包。不過，近年出現了新寵，便是德國國包黑麵包，其豐富的營養價值讓不少Keep Fit人士、健身教練例如靠健康飲食3個月大減30磅的網紅Liezl Jayne Strydom和台灣人氣Blogger Vivi Liu都大推其作為主食和主要碳水化合物的來源。大家可能對它感到陌生，不如立即看看了解更多！

黑麵包比普通麵包的色澤深。(pixabay)

什麼是黑麵包？

黑麵包，又被稱為裸麥麵包，是一種由裸麥和少量麵粉製成，不摻雜任何小麥。典型的德式裸麥粉粗麵包使用碾碎的裸麥，需要低溫烘培一段長時間而成。但正因為其成分單一簡單，也含有更多的膳食纖維，成為較健康的穀類選擇。至於口感方面則和其他小麥製成的麵包有明顯的差別，味道整體偏酸，且口感濕軟，但食起來質地十分紮實，有很強的飽腹感。

因應不同人的口味，黑麵包的種類亦推陳出新。(Pexels)

了解黑麵包的材料和製作過程之後，再看看為何它會受到推崇吧！Blogger Vivi和Liezl Jayne將黑麵包代替日常部分的碳水化合已經超過一年， 原因是喜愛其成分天然簡單，可以吸收到最完全的營養，例如好蛋白質和膳食纖維。而且更是低脂食材，每50克只有100卡。雖然低卡但飽腹感卻比其他摻雜小麥的全穀麵包和精製澱粉強，所以對於控制整日的胃口很有幫助。

黑麵包，其實還包含了5大好處。近年營養界都大推一種名為DASH（Dietary Approaches to Stop Hypertension）的健康飲食理念，主張每日飲食應以全穀物食品、水果、蔬菜、魚類為主，減少油脂、甜食、紅肉和食鹽攝入，有助控制及降低高血壓。而根據《U.S. News & World Report》顯示，DASH是連續第7年獲得綜合最佳飲食法。而黑麵包是全穀麵包的代表之一，自然成為健康人士之選。除此之外，不如按入下圖了解一下其餘5大好處吧！

請點擊下圖了解黑麵包的5大好處。

看完黑麵包好處之後，是否立即想將平日的主食轉換成它? 不過因為口感獨特，未必人人能接受。Vivi就有一小貼士給予大家，便是將其放入焗爐或微波爐加熱，口感會更容易接受！瘦身之路最怕悶和不吸引﹐想知可以如何做出多元化的餐點？不如再看看他們創作的不同食譜，為你的Keep Fit減肥之路加入不同的新鮮感吧！

點擊下圖收看5個他們推介食譜！

黑麵包的風潮已經來到香港，亦有更多的網上商店可以買到。其實健康有營的生活都可以有多種不同的選擇，認識左呢種新品之後，事不宜遲立即為自己排毒Keep Keep Fit 吧!

資料來源:

良醫健康網

https://health.businessweekly.com.tw/AArticle.aspx?id=ARTL000017291

Liezl Jayne Strydom Youtube Channel﹕

https://www.youtube.com/channel/UCK2d_KfjVPwh9gqoczQ9sSw

文中食譜﹕(Liezl Jayne Strydom)

https://www.youtube.com/watch?v=XDjw63SHfCg

https://www.youtube.com/watch?v=aIlj2O0eGQk

Vivi Liu @vivi.isafit instagram