【素食陷阱】素肉丸素叉燒易中健康陷阱　營養師教攝取蛋白質方法

撰文：黃凱詩
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戰友露西很擔心地問：「自從老父離世，家母轉了吃素，但她就是在超市，買來那些素肉丸、素叉燒來吃，我總覺得那些副產品不太健康。早前，消委會更有報道指，那些食物大都含有很多添加劑，鈉質含量也多着呢！我真不知如何是好。」
坊間超市和餐廳都推出素肉丸、素叉燒等副產品供素食者選擇。（資料圖片，駱煥琳攝）
我同意：「沒錯。加工的素產品，的確有很多隱藏的健康陷阱，所以建議多選新鮮的素食物，去攝取足夠的蛋白質。」
她問：「其實，我需要多少蛋白質？」
我計算：「以你130磅，一般活動量不太高而言，每天大約需要46克蛋白質，由於蔬菜和水果也有少量蛋白質，如果每天已吃足夠的蔬果，從其他食物攝取蛋白質的分量，大約是40克左右。」
其實不只豆類製品或雞蛋才有蛋白質，蔬菜和水果也含少量蛋白質。（brooke-lark＠unsplash）
我續說：「以香港人的飲食習慣而言，豆腐及其製品，是主要的蛋白質來源。另外，當然是豆類食物，如青豆、黃豆等。還少不了穀類食物提供的蛋白質，例如藜麥和糙米，均是優質的蛋白質來源。不過，要吃多少就是重點，或許，這個表能幫到你。」
按下圖看清食物的蛋白質含量：
+4
+3
+2
|食物類別
|分量
|蛋白質
|藜麥（熟）
|1碗
|8克
|紅/糙米飯
|1碗
|4克
|麥皮
|½ 杯
|2克
|豆類
|¼碗
|4克
|豆腐
|100克
|8克
|豆漿
|250毫升
|7克
|連殻枝豆
|¼ 碗
|5克
|奇亞籽
|1湯匙
|2克
露西算一算：「嘩！這裡剛好40克，你太好了，照跟。但是，乳酪和雞蛋不也是含高蛋白嗎？」
我說：「那當然，但是全素食者，是不吃奶蛋製品的。」
露西說：「哈哈！我媽是蛋怪，這個月來，她已煮過20款用蛋來做的餸菜。」
我說：「若果是奶蛋素食，而要滿足每天的蛋白質需求就更簡單。」
按下圖看清「蛋奶素食物」的蛋白質含量：
|食物類別
|分量
|蛋白質
|乳酪
|100克
|6克
|脫脂奶
|250毫升
|8克
|茅屋芝士
|½杯
|12克
|雞蛋
|1隻
|7克
她說：「原來奶製品和雞蛋的蛋白質那麼豐富！」我補充：「部分蔬菜的蛋白質也較豐富，可以多選。」
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露西說：「麻煩你，下次見。」
我大喊：「我還未安排你的餐單啊！」