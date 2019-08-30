【點心卡路里】盤點22款中式點心熱量　分體式蝦腸成中伏飲食熱話

中式點心的熱量你知多少？一口一件隨時墮入肥胖陷阱，蝦腸是比較健康的點心之一。 最近一則趣聞，蝦腸「分體式」難道要客人自己包？還是蝦仁太新鮮？跳上豬腸粉… 網民在機場餐廳中的趣事，一、兩天內惹來2,000多網友給「心情」。

香港人上茶樓品茗嚐點心，一盅兩件閒話家常，點心自然是主角，蝦餃、蝦腸、燒賣、叉燒包、糯米雞…五花八門令人垂涎，不過中式點心的熱量有些款式特別「高卡」、某些蒸點心又比較健康少油鹽糖。據香港衛生防護中心的資料，列出香港地常見的點心種類，包括蒸包、蒸餃、腸粉及炸物21種，當中最「肥」的點心，吃1件有277千卡，熱量多於一碗白飯，而最「瘦」是上素蒸粉果，每隻只有47千卡。

據香港衛生防護中心的資料，列出香港地常見的點心種類共21種。（VCG）

按下列各圖了解中式點心的大概熱量︰

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以上各項中未見蝦腸，鮮蝦腸粉是不少食客愛叫愛下單的點心之一，滑溜溜的腸粉配又爽又彈的鮮蝦，加豉油提味實在是齒頰留香。記者再翻查資料，留意到高級營養師黃凱詩曾經在報章媒體分享到每條鮮蝦腸或帶子腸的熱量約為65千卡，是較健康的點心之一，若然一碟有3條蝦腸的話即195千卡（豉油熱量另計），看來於芸芸茶樓點心中已是健康之選。

每條鮮蝦腸的熱量約為65千卡。（VCG）

然而，記者發現在FB「中伏飲食報料區」公開群組中，「驚鴻一瞥」一碟創意「鮮蝦腸粉」，的的確確有蝦、有腸粉，請留意頓號位「蝦、腸粉」，事關它有別於我們一般大眾認知的蝦腸，取而代之是幾隻蝦仁跳出腸粉外，其下一堆白白淨的齋腸粉，即街邊賣$10/4條那些。記者細閱樓主分享，他於機場「潮樓」中邂逅此份特色點心，此文一出，至今引來2.1K「讚好/哈哈／哇」，四百多則留言，兩百多次分享。有勇士去嘗試，有人猶幸見識，亦有人與它無緣。

於FB「中伏飲食報料區」公開群組中，創意「鮮蝦腸粉」引來不少網民留言。（中伏飲食報料區公開社團）

不妨點擊下圖看看網民們的精彩留言，在社會籠罩著不安及灰朦朦的氣氛下，難得大家有機會破涕為笑輕鬆一下︰

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參考資料︰香港衛生防護中心