【維他命D好處】減重助抗抑鬱　唔照日光浴可以食啲乜（附食譜）

維持健康便一定要攝取足夠的營養，當中每一種維他命都是缺一不可。最容易吸收的一款可算是維他命D，因為簡單的曬太陽已經有助身體合成維他命D，當然亦可透過進食攝取。不過，所有食物食得太多都有可能適得其反，如果攝取太多的維他命D又會有什麼後果呢？
維他命D作用
維他命D對人體擔當着重要的角色，因為有助身體維持正常水平的鈣和磷，也是身體可以吸收鈣的關鍵，甚至有助減低抑鬱！
按圖看維他命D的6個益處：
不過，吸收過多的維他命D也同樣會導致其他問題。由於維他命D有助攝取鈣，若身體內含太多維他命D的話，會令血液不停吸收鈣質，令血鈣水平升高，容易有噁心、嘔吐和食慾不振的反應。部分人更會胃痛、便秘或腹瀉。
攝取過多的維他命D也會有反效果如嘔吐和腹瀉。（VCG）
因此，適量的攝取才是對身體有益，雖然暫時國際間仍未有一個關於成年人每日維他命D攝取量的標準，標準，但The Institute of Medicine曾在其官網中指出，成年人每日維他命D的攝取量為600IU，70歲以上的成人每日800 IU。
根據衞生署指皮膚受到陽光照射，維他命D便合成。玻璃隔絕陽光中形成維他命D必須的紫外線B射線，所以在玻璃窗前曬太陽，無助身體製造維他命D。（GettyImages）
最直接吸收維他命D的方法當然是曬太陽，每日約曬30分鐘便足夠，不過都市人天天在室內工作，未必有時間享受日光浴。所以可從飲食入手，食物中富含維他命D 的食物種類很少，要不就是魚，不然就是菇類及蛋。維他命D是脂溶性維他命，得和油脂一起攝取才會好吸收，建議和富含油脂的食物一起吃。不妨參考以下食譜，吸收一下維他命D！
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資料參考：Journal of the American Medical Association / Circulation / American Journal of Clinical Nutrition / British Journal of Nutrition / healthline / 衞生署