【黃蓮蓉vs白蓮蓉】中秋月餅哪款低卡低脂？大廚教20秒分辨靚蓮蓉

月餅，再多的新口味，蓮蓉地位始終無可取締，過中秋總有點保留傳統的情意結。蓮蓉之間，又有黃蓮蓉、白蓮蓉之爭，後者價錢較貴，難道味道較佳？怎樣才算是上好蓮蓉？大廚教路，只需20秒，是否純正靚蓮蓉無所遁形！ 攝影：黃舒慧

黃蓮蓉、白蓮蓉、紅豆蓉、綠豆蓉，四款月餅常見餡料，哪款最低卡？哪些人不宜多吃蓮蓉？

蓮蓉，原材料當然是蓮子。湖南湘潭的湘蓮、福建建寧的建蓮和淅江宜平的宜蓮，合稱中國三大蓮子。當中尤以湘蓮品質最佳，因湘潭氣候溫和，陽光、雨水充足、四季分明，種出來的蓮子又大又圓，味道最香，且蛋白質豐富又低脂，被譽為中國第一蓮子。

蓮子，於深秋成熟，是秋燥的應時補品，其中以湖南湘蓮最為有名，是中國三大蓮子之一。（VCG）

其實，黃蓮蓉與白蓮蓉均是來自蓮蓬裡的果實，曬乾後成蓮子，營養成分相若，富含鎂和葉酸，能鬆馳神經、養心安神、消除疲勞，有助改善失眠情況。其維他命B1、B2、B6、C、E、鐵質等豐富，有效抗氧花及增強心臟血管機能，容易消化，對心肝脾肺腎也有滋補作用，只是連皮蓮子比沒皮蓮子多一點花青素，幫助延緩衰老。

無論黃蓮蓉或白蓮蓉，均是從蓮蓬裡拆出來的堅果，營養成分相同。(長春社圖片)

不過，註冊營養師Anna（黃雅婷）提醒有些人「不宜」多吃蓮子或蓮蓉，請按下圖了解：

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在街市買到的多是白色經過漂白的白蓮子，或連皮的紅蓮子、邊蓮子，前者口感香糯，重在健脾；後者較硬，可補血補腎，多用於煲湯。東海飲食集團點心部總廚蔡慶雄師傅說，白蓮蓉之所以比黃蓮蓉售價較貴，主要因為成本較高，工序較多，較軟滑味香。

按下圖看蔡師傅解構「黃蓮蓉」與「白蓮蓉」的分別和原因：

同是蓮蓉月餅，質素各有高低，入口感覺猶如天與地。蔡師傅說主要關鍵是月餅中的蓮蓉是否純正，還是摻木薯粉等其他材料，而優質的蓮蓉應該具備軟滑色香味，他還教我們一招，只需20秒便能測試品質！

請按下圖看蔡師傅教辨別優劣蓮蓉的方法：

除了黃蓮蓉、白蓮蓉，紅豆蓉和綠豆蓉也是受歡迎的月餅餡料，Anna說其脂肪含量，主要是看其製作過程。蓮子、紅豆、綠豆本身不高卡高脂，但加入大量的油和糖便不同，基本上黃蓮蓉和白蓮蓉熱量和脂肪含量相若，反而是有沒有蛋黃、多少蛋黃才是關鍵，想要低脂低卡，最好少吃鹹蛋黃。她建議以雙黃蓮蓉月，每次最多吃1/8件便好了。

不過，需留意如標誌着低糖蓮蓉月餅，使用的是麥芽糖醇，糖分會比一般蓮蓉月少50%-70%糖分，適合糖尿病患者食用，升糖指數低，但脂肪和熱量其實跟一般蓮蓉月餅相若。 註冊營養師Anna（黃雅婷）

Anna比較了5款常吃的月餅，以五仁月餅的熱量最高。(鄒家鳳攝)

傳統月餅的餅皮也是脂肪熱量的來源，成分有麵粉、糖、油等，相對冰皮月餅，後者脂肪油分較少，餡料也以水果、豆蓉為主，熱量也較低。眾多月餅款式當中，Anna指五仁月餅的熱量最高，一個的脂肪含量約相等於11茶匙油，是紅豆月餅的2倍半，糖分則以雙黃蓮蓉月最高，一個約63克糖。

按世衞組織建議，每人每日宜攝取游離糖的分量為總能量的10%以下，5%更為理想。成年男性每日攝取2,000卡路里，糖分吸收應少於50克，相等於10粒方糖。女性每日攝取1500卡路里，糖分吸收宜攝取37.5克糖，相等於7.5粒糖。

按圖了解5款常吃的月餅其熱量、脂肪、糖分比較（以脂肪含量由多至低排列）：

按圖看今年各品牌的蓮蓉月餅、白蓮蓉月餅和紅豆蓉月餅款式及價錢：