【咖排控】停飲咖啡出現頭痛手震？　營養師一文破解咖啡成癮迷思

每人每天該喝幾杯咖啡才好？對此說法眾說紛紜，自稱「咖啡重度飲用者」的台灣營養師、大專院校講師林世航強調：「只要每日咖啡因總攝取量不超過300毫克，也就是每天最多喝1～3杯的咖啡量，再依自己體質及感受適量調整，就不用擔心了！」

體質影響代謝 喝咖啡不代表提神

「從生理機制來看，喝咖啡不是提神，而是睡不著！」林世航營養師指出，咖啡因的確會影響與生理時鐘有關的激素，但每個人對咖啡因的敏感度皆不同，有人喝咖啡之後會睡不著，但也有人照睡不誤，「每個人應當依自己的體質適量飲用咖啡。

林世航營養師建議咖啡因代謝時間大約8小時，且因人而異。若擔心晚上睡不著，過了中午後，就不要再喝含有咖啡因的食品及飲品，或可挑選咖啡因含量較低的咖啡。

林世航營養師指出，咖啡因的確會影響與生理時鐘有關的激素，但每個人對咖啡因的敏感度皆不同。（VCG）

長期喝咖啡有癮 重度會有戒斷症？

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孕婦不能喝咖啡？！詢問醫生有保障

「根據資料顯示，早期胚胎不穩定時，若孕婦過量飲用咖啡，咖啡因攝取量和增加流產率呈正比關係。」林世航營養師舉實證說明，至於坊間流傳咖啡恐導致胎兒畸形的說法，目前的研究資料看來，咖啡因和胎兒畸形尚無直接關聯。

林世航營養師建議，每個人體質不同，孕婦能否喝咖啡，以及懷孕期間的咖啡飲用量多少？還是先請教醫生、遵循醫囑比較保險。

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