【中秋水果】提子龍眼蜜瓜清洗貼士　洗錯士多啤梨易食農藥落肚

中秋生果多，金柚、柿子、火龍果、提子和龍眼等琳瑯滿目，多吃水果可攝取膳食纖維、抗氧化物、礦物質及維他命，有助促進腸蠕動、美顏活膚及有助減肥。 洗水果時你可曾注意要徹底洗乾淨？或者有否留心有效的清洗方法慎防病重口入？

按衛生防護中心建議，每天應進食最少兩份水果，一份水果約等於2個小型水果（奇異果）、1個中型水果（蘋果）、半個大型水果（香蕉）、半碗水果塊（士多啤梨、提子）及1湯匙無添加糖或鹽的果乾（西梅乾）。水果如何洗得乾淨一直是居家智慧，種種方法又洗又搓又擦看來幾麻煩，貪快時沖兩沖、揈兩揈，又或者用水浸泡以為好乾淨？原來可能為微生物提供了滋生溫床。將近中秋節，跟大家溫故知新再看洗水果貼士。

蜜瓜、哈密瓜、木瓜

據食安中心指出美國有過百宗沙門氏菌感染個案懷疑與木瓜有關，並引起大眾關注。有硬皮或有粗糙網狀外皮的水果在切割時，細菌或有可能轉移到果肉，有利微生物滋生污染水果。所以，在剝皮或切片前，要先擦洗水果的硬皮，或以清潔水果的專用刷在流水下徹底刷洗。

蜜瓜、哈密瓜、木瓜等，在剝皮或切片前，要先擦洗水果的硬皮，或以清潔水果的專用刷在流水下徹底刷洗。（Kenny Timmer/Unsplash）

龍眼

本報記者曾向食安中心查詢，中心回覆指龍眼在收割後，農夫或食品生產商可能用化學物例如二氧化硫處理龍眼，來延長保質期。二氧化硫屬低毒性，並可溶於水中，清洗和烹煮便可除去大部分的二氧化硫。

按圖了解清洗龍眼的方法及選購貼士︰

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提子、藍莓

提子、藍莓上的白末是水果天然蠟質，用以鎖住水分也是保護層，在經過採收後，水果會被洗淨去泥污才出售，而部分天然蠟質會被洗掉，果商會噴上食用果蠟防止水果皮皺縮或沾污。縱使食用果蠟是安全，但水果經運輸及擺放後，容易沾了灰塵或污垢，清洗乾淨更安心食用。

（左）未清洗的黑提子，跟（右）用粟粉水清洗後的黑提子對比明顯。（尹嘉蔚攝）

按圖了解徹底清洗提子及藍莓的方法︰

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士多啤梨、車厘子

士多啤梨多年以來被美國公益組織「環境工作組」（EWG）發佈的「農藥生產購物指南」中評為最骯髒水果第一名，農藥殘留問題嚴重。本報記者亦曾向資深果欄檔主陳文玲（Mandy）請教洗士多啤梨的方法，Mandy提醒千萬不能浸泡士多啤梨，因為農藥是水溶性的，浸泡反令農藥滲入士多啤梨。

按圖了解徹底清洗士多啤梨及車厘子的方法︰

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莓果類​食用前才水洗

莓果類例如士多啤梨、藍莓及紅桑子等相當脆弱，遇水很容易便腐爛，如果沾了水後再放置在潮濕的環境下，便很容易受霉菌侵襲，因此建議食用前才水洗。此外，食安中心也就有效清洗水果列出安全指引。

請按圖了解更多清洗水果的安全貼士︰

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參考資料︰食安中心、衛生防護中心