【秋季進補】營養師眼中4大抗老食物　有一樣係中秋節必食水果！

時序已從夏季進入秋季，緊接著冬天正等著我們。此時因季節交替，除皮膚容易乾燥龜裂，早晚溫差也容易有感冒的問題，營養師黃子芩表示若在飲食方面多加留意，只要選擇對的食材，不僅可以加強水份補充，更可以有效率的提升免疫力。飲食方面建議挑選多水份多纖維的食材，再搭配多元化的植化素，於秋天好好強身迎接冬天的到來。黃子芩營養師建議可多攝取下列的秋季食材，除調理身體又幫助抗衰老一舉兩得。

1. 秋節必吃：袖子

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2. 百果之宗：水梨

水梨雖然鉀和纖維的含量沒有袖子多，但仍屬於高鉀、高纖的水果，可幫助調節血壓。其中，果膠成份有助於消化、排便順暢，也有利於平衡腸道菌相。不過因水梨偏寒，黃子芩營養師建議一天食用不超過2/3~3/4顆（約165g），過量食用容易造成腹瀉。

3. 譽為靈根：蓮藕

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4. 天然抗生素：青蒜

青蒜的特殊氣味來自其所含的多種含硫化合物，這些成份參與肝臟解毒功能，還具有降膽固醇的作用，能減少粥狀動脈硬化等心血管的風險。其中，蒜素（allicin）又被礜為「天然抗生素」，主要是因為蒜素具有抗菌作用，可抑制多種細菌和病毒，例如幽門螺旋桿菌。除此之外，研究顯示可能減少數種癌症的發生，例如胃、結腸、直腸癌等。青蒜對於細胞的健康、抗衰老有很好的幫助。

黃子芩營養師分享只要把健康飲食融入生活習慣，選擇對的食物，青春也可以是一種習慣。

（資料來源：台灣安法抗衰老醫療集團）

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