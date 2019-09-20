【入廚技巧】Gordon Ramsay完美示範煎5成熟牛扒！牛油應幾時落？

名廚Gordon Ramsay在烹飪節目《MasterChef》中，常會向一眾業餘廚師作示範教學，教授廚師一些應有的入廚技巧。今次Gordon Ramsay向一班MasterChef Junior示範如何完美地煎一塊菲力牛扒（Filet Mignon），方法原來超簡單，而什麼時候下牛油很講究！

Gordon Ramsay煎菲力牛扒時，令一眾MasterChef Junior看得目瞪口呆且垂涎三尺！Gordon Ramsay用了最原始的方法為牛扒調味，只有鹽、胡椒、蒜頭、百里香及迷迭香，最能提升牛的肉香味。跟著名廚的烹飪方法，你也可以煎出一塊如此完美又吸引的菲力牛扒！

按圖看Gordon Ramsay示範煎出完美5成熟菲力牛扒！

Gordon Ramsay今次示範的是廚師基本功：煎牛扒！（影片截圖：《MASTERCHEF JUNIOR》）

+ 8 + 7 + 6

Gordon Ramsay教的菲力牛扒可於熱鍋上打個圈便煎岀５成熟效果，一般牛扒又應該如何烹調才會有金黃外表，內配吸引的粉紅肉色呢？

按圖看煎牛排步驟：

+ 10 + 9 + 8

資料參考：Masterchef Junior