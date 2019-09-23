【入廚貼士】用剩蛋白、蛋黃點算好？冷藏蛋黃有秘訣！（附食譜）

雞蛋，是烹調常用的食材，但不同的食譜所需要的雞蛋部分也不同，不一定都需要全蛋，有時只需蛋白，有時只需蛋黃。那麼沒用到的部分應要怎麼處理才不浪費呢？

不少愛煮食烘焙的人都一定會遇過一些食譜只需要蛋白或蛋黃，剩下的一半就像食之無味，棄之可惜，不知如何是好。事實上將蛋黃、蛋白用保鮮盒、密實袋或用製冰格（密封好）保存，放置於冰格冷藏，可以保存3個月。不過蛋白跟蛋黃的保存方法有點不同。

蛋黃、蛋白分離後，另一半可以如何保存？又可以作什麼料理？（GettyImages）

按圖看蛋白跟蛋黃的保存方法：

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資料参考：The Spruce Eats / Our Everyday Life