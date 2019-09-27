【雞翼食譜合集】煎焗炸燜蒸點整都好食！蒜蓉牛油、土匪、花雕…

撰文：鄧穎琪
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「燒雞翼，我鍾意食！」這句開場白十分老土，卻又是講起雞翼時總會想到的，雞翼的受歡迎程度超乎想像，在去年Google香港公佈的《Google熱搜2018》，雞翼就登上「2018年度熱爆食材」排行榜第3位，足見它的地位，相信就算要定一日為「國際雞翼日」都沒人反對。筆者本身也是雞翼控，小學時已可一餐飯食8隻雞翼，其煮法多樣，根本百吃不厭，以下就介紹15個雞翼食譜，煎、炸、焗、蒸、燜……都有，快點Bookmark這篇文章吧！
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如果睇完10個雞翼食譜仍然覺得未夠喉，以下還有5個雞翼食譜，保證要為讀者們提供一個最強雞翼食譜大全，千萬不要錯過！
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