【水果】吃錯時間和屬性會削弱腸胃　飯前飯後各自有適合水果

大家都知道水果有營養，但原來不同的水果有不同屬性，而且適合進食的時間也不一樣。

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「水果究竟是什麼時間進食好呢？」

一直是新客人經常會問的問題。坊間餐廳常見「飯後」捧上水果盤；近幾年流行「飯前」水果，有助減磅。今天就為大家分析！

主要吃水果的時間有餐前、餐間及餐後。餐前指三餐如午餐前30分鐘進食；餐間指三餐間，如下午茶時段；餐後為三餐後30至60分鐘進食。

不同屬性的水果，在空腹與否的時間食用，都會對腸胃有不同影響，腸胃差的人需要注意。（gettyimage/視覺中國）

一、飯前

好處：餐前30分鐘進食水果，可以先充飢。胃被填滿一點後，餐時的食慾就減少，正餐攝取量也會降低。

壞處：空腹的時候食酸味很重的水果，會對胃產生刺激，引致胃酸過多；高纖維的水果需要較長時間消化，亦會引致胃脹、胃痛；大部分水果均屬寒涼，如腸胃功能較差的人，容易出現肚瀉、胃寒等問題。

二、飯後

好處：水果中的脂溶性維他命如維他命A、D、E、K，與含有油脂的食物一齊吃才有助吸收；水果的酸甜會刺激胃酸分泌，促進消化。

壞處：水果當飯後甜點，本身正餐已經吃飽或者八分飽，再吃水果，反而影響消化進度。不少水果糖分較高，反而攝取更多糖分。要控制血糖的朋友更要避免。

其實飯前飯後進食水果也各有利弊，而根據各人體質，不同時間進食也有不同的效果。營養師建議餐間進食，如下午茶時段，可以代替零食。

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【飯後果或飯前果？】」、「【飯後果或飯前果？2】」​】

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