【煮飯貼士】日米中菜7大名廚炮製14道風味　大師教煮飯8大貼士

飯，天天都吃，但如何煮出一碗甘香軟糯的米飯，你又懂嗎？除了放入飯煲，蒸、煮、炒、焗、泡便沒有其他可能？白米，就像一張白紙，正因它簡單純粹，發揮的空間更大更濶。這天便見識了城中6位名廚，就日本7種白米，炮製出14款不同特色的中菜。中國廚藝顧問首席顧問尹達剛師傅還教大家如何洗米煲飯、防穀牛。 攝影：歐嘉樂

每種米各有不同特性，配合各種烹調方法，相得益彰。

米飯，看似碗碗一樣，黏黏軟軟，但吃真一點，會發現它們各有面貌和個性。日日無飯不歡的我，當年就曾因愛上吃新潟米，特地跑到日本新潟縣看他們的田，買地道的米、吃地道的飯……其實，除了新潟，日本還有很多著名的產地，隨着不同地區、氣候、土壤、技術生產很多不同種類的米。近日，由日本農林水產省資助、全日本大米及大米相關食品出口促進協會主辦的「日米の盛宴」，就精選了7款來自日本各地的稻米，並邀請本港7間食府的7位名廚炮製各款中式佳餚。

尹達剛師傅教大家如何煲靚飯。

不過，尹師傅先來一個還原基本步，未做菜先煮飯，如何煮出一碗香噴噴、軟綿綿的米飯？先由洗米開始。

按圖看尹達剛師傅「煲靚飯」8大貼士：

+ 4 + 3 + 2

我們一般吃壽司的米粒，都較黏和圓，其實日本米不限此種，米粒有長有短，黏度有高有低。各大名廚就按其特性設計了14款不同菜式，一同端上桌，實在眼花撩亂，說實話，未能好好記下每一款特色，不過，吃罷所有「飯菜」之後，我和攝影師都一致喜歡這一款：

這是卅二公館行政總廚（中菜）李文星師傅製的「野菌和牛粒黃金飯糰」。李師傅雖說這菜式受日式飯糰啟發，但其實是個大飯球，創意更多，味道鮮甜，有點脆與煙韌的飯粒，原來他先把北海道夢美人米蒸熟，再加入野菌、榨菜裹在其中，定型後整個放入油炸，做成外脆肉軟效果，最後淋上和牛、蜜豆以牛骨熬成的醬汁，卻一點油膩感覺也沒有。是攝影師和我的首選。（$480）

按圖看各大名廚其餘13款的「日米中菜」：

+ 16 + 15 + 14

7位師傅14道菜式中，有8道菜均用上「北海道夢美人米」，最受大廚歡迎。而金芽去蠟糙米和金芽去蠟白米則各有2款，其餘各一款，而宮城縣一見鍾情米未有被師傅選用。

按圖看清7款日本米的特性：

+ 3 + 2

卅二公館：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地庫

莊館：銅鑼灣新寧道1號利園三期B1樓B01-B10號

帝京酒店帝京軒：旺角太子道西193號帝京酒店3樓

海都酒家：金鐘添美道1號中信大廈5樓

六國酒店粵軒：灣仔告士打道72號六國酒店1樓

名人坊：中環九如坊3號中環蘭桂坊酒店1樓

富嘉閣：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓