【水果冷知識】蘋果結蜜全因患上「水心症」　會否對人體有害？

切開蘋果，果肉呈現半透明、深黃色的樣子，我們通常將其稱為「蜜腺」。結蜜、帶有蜜腺的蘋果，一直廣受消費者喜愛，甚至有人將這些蘋果稱為「極品」，在台灣、日本，蜜蘋果相較於一般蘋果貴上許多。但蜜腺是怎麼產生的？這居然是因為蘋果有生理障礙才產生的症狀！

美麗的誤會！結蜜的蘋果居然是一種病症？（按圖了解更多）▼

蘋果為什麼會出現水心症？

出現水心症的蘋果，成因可能與溫度、施肥情況、氣候等多重因素導致，使得蘋果果核周圍的維管束呈現半透明狀。而可能的原因有：

維管束：主要作用是輸送水分、養分等功能。

1、水分：一般來說，水分無法作為致病原因，但種植時，水果周圍的濕度過高可能有助於症狀的發生。而雨季導致延遲收穫，會使得水果在樹上成熟，澱粉轉化為糖，更易導致水心症。

2、溫度：日夜溫差過大的地區更容易出現此病症，促使澱粉快速轉化為糖，就會結蜜。而蘋果接近成熟時，高溫也會有利於水心症的生成。

3、礦物質：缺鈣也可能導致水心症的發生，施肥時減少鈣肥，可能會使得蘋果更易結蜜。

出現水心症的蘋果，成因可能與溫度、施肥情況、氣候等多重因素導致，使得蘋果果核周圍的維管束呈現半透明狀。（Instagram@nekomoawo）

叫做蜜蘋果的，不一定就真的結蜜

通常有水心症的組織吃起來會明顯更甜，口感也不同，且每一顆蘋果結蜜的多寡並不相同。因此即便賣家將蘋果稱為「蜜蘋果」，也不能保證每顆切開都有蜜腺。另外，在長時間存放下，水心組織也可能會消散，抑或是發生嚴重的內部褐變。

請按下圖了解蘋果對健康的6大好處︰

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

蘋果表面的凹陷斑點可不是爛掉，而是「苦痘症」！

感謝科學技術，讓我們一年四季都能吃到蘋果！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：內藏蜜腺甜度高！台日熱銷的極品「蜜蘋果」為什麼會結蜜？】