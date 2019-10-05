【朱古力營養比較】黑朱古力不一定健康！　哪一種含極高糖分？

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巿面上的朱古力產品琳瑯滿目，主要分為白朱古力、牛奶朱古力及黑朱古力，各有擁躉。今天就比較三大朱古力。

朱古力由可可豆製造。可可豆經過發酵、烘焙及去外殼後，加工後就會提煉成可可固體，在可可固體加入糖及牛奶等成分，便可煉製成黑朱古力或牛奶朱古力；若將可可固體以壓力將脂肪（即可可脂）壓出後，殘渣乾燥粉碎後就可製成可可粉。

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巿面上不少朱古力有標籤70%、80%、99%可可，即是代表朱古力中可可固體的含量百分比，餘下的百分比就是添添加糖、牛奶等混合。

營養值方面，黑朱古力雖然較低糖，但可可固體脂肪量高，所以脂肪量是三款中最高。熱量亦是最高的，每100克達600kcal！但纖維量比不少菜如生菜、西洋菜等高。牛奶朱古力加入了牛奶、香料及糖等製造，已經沒有黑朱古力的酸苦味。脂肪量已稍稍減低，但糖份是黑朱古力的兩倍！因含部分可可固體，膳食纖維也達3.4克。最後是白朱古力，因沒有添加可可固體，顏色為乳白色。糖份極高，達60克，膳食纖維接近零。總括三款朱古力，以黑朱古力較為好，但千萬要控制食量，別放縱食用！

每款朱古力的詳細資料。（作者提供）

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。



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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「朱古力點揀好？」​】

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