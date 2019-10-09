【譚仔】米線配料卡路里公開！炸醬熱量最高　湯底愈辣愈多鈉？

米線一直都是港人喜愛的午、晚餐選擇，想食得健康點，或者減肥人士控制每日熱量吸收，就需要好好計算每一餐的卡路里了。

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詢眾要求，介紹一下廣受歡迎的雲南米線。說到雲南米線，一定要提到街知巷聞的譚仔雲南米線。雖然他們分為「譚仔」及「譚仔三哥」兩間連鎖店，但他們的食物都非常接近。雲南米線的配菜多樣化，如同車仔麵般，所以深受歡迎。今次就為大家介紹一下各款配菜。

一碗淨米線熱量大約264卡路里（kcal），而配菜均以每塊／粒／片去計算（炸醬以每份計算）。配菜中，以炸醬熱量最高，達160kcal，主要是因為炸醬含油量高。其次便是腩肉，肥肉佔熱量較多，一片已佔40kcal，一份腩肉（4－5片）已有160kcal。其他加工食品如豆卜、火腿、腐皮、墨丸等均是較高熱量的，一份量的配菜大約120kcal左右。

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+ 7 + 6 + 5

如想健康一點，建議選擇新鮮食材如牛肉、雞肉、蔬菜等。另外，亦不要忽視麵類湯底均含較高鈉，因此要盡量避免飲湯，而辣湯底亦會增加熱量和鈉含量。

（作者提供）

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。



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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「譚仔配料點揀好？」​】

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