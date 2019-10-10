【華御結】各款飯團熱量、脂肪、鈉含量公開　單個飯團難取代正餐

近年不少人選擇以飯團代替正餐，特別以辦公室上班的女生為多。但每款飯團的營養值不一，應該怎樣選擇？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

經常被問到華御結選什麼飯團較好，今天就介紹一下各款飯團。華御結的飯團每件約100克，只佔半碗飯的重量。如以飯團當午或晚餐，就要吃兩個或以上才「飽肚」。

【↓↓↓↓↓按圖放大，看各款飯團熱量、脂肪、鈉含量。↓↓↓↓↓】

+ 8 + 7 + 6

普遍飯團均低於200kcal。熱量最高的是本格和風燒牛肉飯團，接近200kcal，因為含燒汁，鈉含量也佔500豪克，如果吃兩個就已經攝取1000毫克鈉！素食者可選擇金平牛蒡飯團，牛蒡含澱粉質，所以與其他海鮮配料飯團的熱量相約。

另外香草吞拿魚沙律也接近189kcal，因為含醬汁，熱量也提升了。三文魚飯團較少醬汁，是不錯的選擇。素食者可選擇梅乾飯團，他們更提供低鈉梅乾。建議大家可以選擇較少醬汁的飯團如三文魚、辛口明太子或紅蟹沙律。但是飯團缺乏蛋白質及膳食纖維等營養值，因此正在減磅的朋友也切勿只以一個飯團代替午或晚餐！

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。



作者Facebook：http://bit.ly/2LbjfnP

Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall/

網站：https://www.negimenforall.com/



【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「華御結點揀好？」及「華御結點揀好2？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）