【先施大減價】廚具2折起首選半價壓力煲　$1專區可以買到乜？

先施大減價，別去錯地方呀！因為這個廚具家品展不設在先施的各區分店內，而是在商場闢出一個8000呎地方作特賣場，由廚房到床上用品，由食物到衫褲鞋襪都是精選貨品，逾百款的歐美日韓品牌低至2折，還設$1、$10、$100專區，1蚊，究竟買到什麼？ 攝影：鄒家鳳

10分鐘煲好紅豆沙！真係好吸引。Carl Schmidt Sohn德國卡爾牌全能萬用壓力鍋7公升$1680（原價$3388）、5.5公升$1388（原價$2688）

早前想買個壓力煲，為慳時間、省電省爐火，響應環保，但動輒三四千元，有點忐忑，下不了決定。但這天竟被我發現德國品牌的壓力煲半價出售，千多元便買到7公斤、質料好的萬能壓力煲，附內膽鍋、隔篩，還有廚刀送（送完即止）！店員說，經濟不好，惟有減價，希望可以扭轉頹勢。

千多元也許太貴，想平，$1夠平未？

這個煲也是推介之一是推介之一，CS德國卡爾牌24厘米雙耳湯鍋連玻璃蓋$238（原價$998），別以為「唔係好平啫。」只要你摸過拎過，就知道真的物超所值！還有湯嘴過濾設計，隔渣好方便。

按下圖看清$1、$10、$100專區貨品及「精選減價廚具」：

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廚具太多太大，家中無處容身？特賣場還有其他特價家品，如床單被鋪，IQ博士寢具套裝（單人至特大）$150-$200，甚至衫褲鞋襪，如羽絨外套1折、輕便鞋$150，連BB車都有。

CM日本環保輕便袋（左）$29、有拉鏈（右）$49，花款多多。

按圖看清其他特價家品、零食：

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先施優質家居生活展

地址：荃灣D‧PARK愉景新城1樓1029-1030號

時間：11am-9pm

優惠日期：即日至10月13日