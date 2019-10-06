【一周減肥餐單】低脂飽腹吃早餐助減肥！網紅推7款三文治食譜

一聽到「減肥」一詞，便想到節食，要跟美食說再見？事實上，減肥不一定捱肚餓，而且食物都不一定是單調沉悶。以三文治為例，大家必定以為只有淡而無味的蔬菜。最近，網路上出現的超美味減脂三文治，色彩跟味道都是100分，還能吃飽兼減脂！

早餐吃得飽 有助於減重成效

減肥者一向有一個概念，就是每天少吃多餐及節食，便有助減重。所以不少人都會將早餐省掉，因為早餐常常給人一個可有可無的感覺。根據台灣顏銘成營養師指，其實不少研究指出，有吃早餐者體重較輕，不吃早餐易胖，主要由於午餐時會補償性攝入較多的熱量所導致。而且在限制總熱量攝取下， 早餐吃高熱量的肥胖女性，會比晚餐吃高熱量者，體重及腰圍皆有明顯下降，也有助於改善血脂、血糖，所以早餐是必吃的一餐。

成年女性每日需要攝取1,700卡路里，以一天吃3 - 4餐的話平均一餐可以吃300 - 400卡路里。（Björn Rådeström@Unsplash）

早餐給人感覺是淡而無味，只有單調沉悶的氣息。為了打破這個觀念，以下介紹的三文治都是色彩繽紛，同時又低脂及營養豐富，重點是沒有高脂的沙律醬，味道也沒有大減！每一分厚身三文治大約都是300-400卡路里，是符合一餐的卡路里分量，更可稱為優質早餐。

按圖看7款早餐三文治食譜：

+ 11 + 10 + 9

製作厚身的三文治，一不小心容易整個散掉。大家可以參考以下2個貼士，令自己的三文治好看同時也不易散開！

資料來源：健康醫療網