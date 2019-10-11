【哈根達斯】熱門口味哪一種熱量最低？　芒果味脂肪最低但最多糖

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炎炎夏日已到，數到消暑食物，除了凍飲外，就是冰凍的雪糕。國際連鎖雪糕店Häagen-Dazs的雪糕深受擁戴，今次就介紹一下各款熱門雪糕。

Häagen-Dazs在香港大受歡迎。（VCG）

雪糕高脂、高糖是人所共知，普遍每100克雪糕熱量已相當於一碗飯的熱量。熱量最高是夏威夷果仁口味，它的脂肪含量最高，達21.2克，因為果仁自身含有豐富植物油，所以脂肪量較高。其次便是焦糖脆餅口味，比其他含水果的雪糕如仲夏野莓等高。

【按圖放大：看Häagen-Dazs熱門口味與抹茶系列的熱量、脂肪、糖含量！】

+ 6 + 5 + 4

港人最喜愛的水果──芒果口味脂肪含量最低，但不要忽略它的糖份亦是當中最高的。普通單球雪糕的重量大約是70克，配威化餅雪糕筒大約會再加60kcal。

眾多口味選擇時，在個人喜好之中選一個最健康的，除了熱量之外，也需要參考糖分和脂肪量。（VCG）

除了雪糕外，還有其他配料，以抺茶雪糕為例，有純雪糕的迷你杯、配上雪糕筒、果仁朱古力脆皮及脆皮三文治，最邪惡的就是脆皮三文治，脂肪含量最高。

其次就到朱古力脆皮雪糕，朱古力醬再配上果仁，脂肪含量只次於雪糕三文治。大家又會怎樣選呢？

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Haagen-dazs雪糕大比拼！」及「Haagen-dazs雪糕點揀好？」​】

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