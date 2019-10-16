【廚具大減價】Le Creuset二折掃貨最平$60　Line餐具一樣狂減！

廚具大減價，不時都有，但要排隊派籌爭崩頭，搶煲搶到上港聞，好像只有Le Creuset這法國品牌有這魔力！LC瘋狂減價的時間又到，低至3折的Mega sales已經開始了。 攝影：鄒家鳳

Le Creuset大減價，七彩繽紛的鑄鐵鍋各款形狀、大大小小都一律狂減。

Le Creuset能令人如此瘋狂，除了耐用款多、顏色夢幻外，還因它是廚具界的LV，差不多每個女人都夢寐以求，如今還可以廉價換取虛榮，當然要金睛火眼啦。

其實，一個鑄鐵鍋重甸甸，弱質纖纖的，建議不要買26厘米以上的湯鍋，否則加入食材或湯水後，百上加斤，不易駕馭，但如果只用作裝飾則作別論。20厘米其實已足夠，燜餸煲湯可供3至4人食用，原價二千多元的，現減至一千有找，顏色款式多多任揀。平底煎鍋，則大一點30厘米也可，我發現有個多用途鍋，鍋身可以煲湯燜煮，平底鍋蓋也可用作煎烤，明火、電磁、焗均可，一煲變兩鍋，原價$4,888，現售$2,200。

就是它了，多用途圓形鑄鐵湯鍋連煎烤盤鍋蓋30厘米$2,200（原價$4,888）46折。

按圖看Le Creuset減價「鑄鐵雙耳鍋具」：

+ 14 + 13 + 12

按圖看Le Creuset減價「鑄鐵單柄鍋」及「煎烤盤」：

+ 8 + 7 + 6

廚具大減價，很考驗個人定力，明明你家中已沒多餘空間，明明已有多個多用途煲罉，你還是心癢難耐，大手細手入貨，即使忍得不買下大大個煲，但對於細細件又抵又靚又可愛的餐具杯碟還是欲拒還迎。今次還有Line的Brown和Cony等成員加入大減價行列呀！

還有2個月便聖誔，買定靚靚應節餐具開party也不錯！聖誕樹造型陶瓷碟$280（原價$565）5折。陶瓷圓形盤20厘米$120（原價$408）３折起。

按圖看Le Creuset減價「陶瓷餐具」及「其他廚房配件」：

+ 38 + 37 + 36

LC煲大減價

Le Creusete大減價

地址：中環都爹利街號印刷行地下

時間：

10月16日（三）10am-8pm

10月17日（四）8am-8pm

10月18日（五）8am-8pm

10月19日（六）10am-5pm