【高纖食物】促進腸道健康15種食品　蔬果以外還有爆谷等小食？

便秘是都市人常見的毛病，宿便引致肚谷谷，卻又不能上廁所，感覺很不舒服。小時候，已知道纖維素是不可或缺的營養，能幫助消化、維持飽腹感、降血壓及降膽固醇等，亦可降低中風及患上糖尿病的風險。以下就介紹15種高纖食品，別以為一定是蔬菜水果才榜上有名，15項之中，水果只佔4位，而第4位的居然是可口零食！

纖維素對人有益，但每天應該吃幾多才好？根據專家意見，成年女性每人每日建議攝取25克，而成年男性的建議攝取量則為38克。然而，大部分人其實並不達標，一般只吃到一半分量左右，即大約15至17克。其實很多食品都有纖維素，別老是以為只有蔬果跟燕麥等才有，以下介紹的15種高纖食品，既健康又飽肚，排第一名的更是每100克已有70.1克纖維，輕鬆達標！

纖維有效維持腸道健康，若攝取纖維不足，則容易有便秘等問題。（GettyImages）

15. 梨（每100克含3.1克）｜在水果之中，梨的纖維量算不低，比士多啤梨、橙、香蕉或奇異果等等都還要高，是一個不錯的水果選擇。（Pixabay）

按圖看清其餘14款高纖食物（由低至高含量排列）：

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資料來源：healthline、My Food Data、《The National Academies of Sciences Engineering Medicine》​