【維他命】最佳食用時間發揮最好效果！一文睇清各維他命食物功效

蔬菜、水果、肉類與乳製品等蘊藏維他命，普羅大眾均認知維他命對健康重要，但有多重要？各式各樣的維他命，早晚餐前飯後吃哪種才發揮該維他命的最好效果？

綜觀維他命成員，包括A、B、C、D、E及K，維他命B中再分別有B1（硫胺素Thiamin）、B2（核黃素Riboflavin）、B3（菸酸Niacin）、B5（泛酸Pantothenic acid）、B6（吡哆醇Pyridoxine）、B7（生物素Biotin）、B9（葉酸Folic acid）及B12（鈷胺素Cobalamin），俗稱維他命B雜（Vitamin B complex），食物來源包括全麥穀物、魚類、肉類、蛋類、奶類、各類蔬菜、豆類、堅果及酵母。

維他命B雜食物來源極為廣泛，包括全麥穀物、魚類、肉類、蛋類、奶類、各類蔬菜、豆類、堅果及酵母。（VCG）

維他命B雜在身體上所發揮的功能︰

維他命B1︰幫助碳水化合物和蛋白質的新陳代謝，使身體從食物中取得能量。其餘維他命B雜亦有此功能。 維他命B2︰保護人體細胞免受自由基侵害，保持口腔、髮膚、指甲及眼睛健康。 維他命B3︰有助降低罹患心血管疾病的風險。 維他命B5︰對於荷爾蒙素產生，免疫系統健康和能量產生至為重要。 維他命B6︰協助製造紅血球、荷爾蒙、酵素、抗體及神經系統的傳導功能。 維他命B7︰幫助人體代謝及擁有健康的髮膚、指甲和細胞。 維他命B9︰協助神經系統正常運作。 維他命B12︰協助製造紅血球，保持神經系統健康及增進食慾。

某牌子豆奶飲品含有較多元的維他命B雜，包括B1、B2、B3、B5及B6。（尹嘉蔚攝）

請按圖了解其他各項維他命在體內發揮的功能及食物來源︰

+ 6 + 5 + 4

維他命種類多，數來倒是有些複雜，要何時及如何攝取更有助維他命本身在體內發揮最好的效用？先認清維他命的分類，可從脂溶性及水溶性方面了解 :

（一）脂溶性維他命︰維他命A、D、E、K可溶於脂肪，靠食物中的脂肪才被身體有效吸收，而體內多出的脂溶性維他命不會排出體外，會在肝臟中儲存。 （二）水溶性維他命︰維他命B、C可溶於水，多餘的水溶性維他命則從汗水 或尿液排出體外。

攝取維他命的最佳時間，請點擊下圖了解︰

健康的飲食習慣一直強調不要偏食，進食有度，有益身體攝取足夠的營養來維持健康。不過女性的身體或有不同的需求，一般女性可從均衡的飲食中，獲得所需的必需維他命，但是某些女性可能需要補充額外的維他命改善健康。

請按圖了解「3種婦女」或需額外加強補充維他命︰

如有問題，請向家庭醫生及營養師查詢。



參考資料︰香港衛生署、Harvard Health Publishing、Healthline、Healthline2