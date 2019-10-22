【入廚貼士】易潔鑊正確使用6事項　開鍋養鍋方法免污兼耐用

易潔鑊的塗層有損便應淘汰停用，那豈不是使它成為短命又昂貴的消耗品？原來易潔鑊也要「養鍋」！不過步驟簡單，同時注意不犯錯的事項，易潔鑊也可持久耐用。

易潔鑊和普通鑊在外觀上看來沒有兩樣，易潔鑊最大的好處是有防黏的塗層，對入廚新手或不喜歡花時間洗碗的人來說，易潔鑊好用、易用、鍋身較輕，選擇也甚多，煎鑊、炒鑊、湯鍋或一鑊多用一應俱全。記者新買了一隻煎炒易潔鑊，對上一隻已經用了5年，因為鍋身淺和「缺蓋」才換新的，計來舊鑊也是「襟用」，因為記者參考了養易潔鑊的貼士，目的為省錢不用常常更換新品。以往消委會也就易潔鑊的正確使用方法提出建議，當中很有可能也做錯過一兩樣使易潔鑊有損傷！

易潔鑊的塗層有損便應淘汰停用，定期養鍋也可持久耐用。（Jango0526/Pixabay）

請點擊下圖參考正確使用易潔鑊要注意的6大事項︰

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用久了的易潔鑊開始有損耗，塗層一旦脫落應該停用，因為防黏功能已逐漸喪失。要易潔鑊持久耐用，開鍋及養鍋都要注意，首次使用前，先用清潔劑及暖水以海綿清洗裡外，鍋蓋也記得要擦，然後抹乾。或者在鍋中注入8分滿的水，煮沸後熄火，倒掉熱水並擦乾鍋身內外。重點要加少許食用菜油，用紙巾將油均勻塗開，便完成開鍋及養鍋的動作到再用時再清洗，大概每月保養一次使易潔鑊持久耐用。



按圖多了解如何避免污漬殘留在易潔鑊內︰