【金鐘美食廣場】Great 3萬6千呎大翻新！中日韓泰...午飯好去處

金鐘區，總給人感覺優質時尚，除了名店名牌，連超市也霸氣過人，36,000呎，單是番茄佔了2個大凍櫃，為了二百多款芝士設備有溫度和濕度調控的Cheese Room獨立房間；還新訂來牛肉風乾機，免費為客人提供21-42日風乾熟成牛肉服務......等，這樣的星級超市，還有個星級Food Court，中日韓意越泰等菜式，每日供應鮮製意粉，自選沙律40多款、壽司130多款…… 攝影：鄒家鳳

超市部分，不但精心設計流線型天花，負責從世界各地訂購新鮮食材來港的，也大有來頭，是一位曾於愛爾蘭五星酒店中擔任主廚的Matthias Pichler。

GREAT Food Hall（國際美食購物廣場）經過數月的大翻新，由超級變星級。先逛超市蔬果肉類區域，你看過黑色甘筍嗎？看過綠色斑馬紋番茄嗎？芝士有二百多款，風乾火腿不只西班牙，還有法國和德國、大包小包切片切粒、不同風味、不同風乾日期之外，還放有2件大大隻西班牙火腿，讓你隨時要幾多切幾多給你。不只風乾火腿，這裡還可為你風乾牛肉，你只需購買任何牛肉，便可免費享有21-42日的風乾熟成的尊貴服務。他們還獨家引入來自英格蘭北約克郡農場的The Ginger Pig的優質豬和羊。你不吃肉嗎？Great還照顧素食者的需要，特設素食專櫃，有素肉，也有甜品，純素或無麩質也有。

煙三文魚也有不同味道選擇，如日本芥末加薑、肉桂加橙等，以每100克計算，由$120至$380不等。

按圖看「蔬果肉食區」的各款精選貨品：

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在超市範圍逛一圈，即使不購物，也長知識，認識多款來自世界不同地方的美食資訊，12,000款環球美食產品中，2千多款更是獨家品牌。不過，論最熱鬧的必定是星級Food Court熟食區。尤其快到午膳時間，便開始看見人龍。不過，若不想呆等，可下載他們將推出的Taste-To-Go App，預先網上預訂和付款，在指定時間到店舖取，就像我們的e肚仔，最適合分秒必爭的上班一族。

Boulangerie自選特色沙律，有肉有素。

外賣之餘，也可以坐低慢慢歎，有新鮮每日自家製意大利粉，有魚生刺身飯糰，便當或套餐，盒盒新鮮精緻，就像日本料理的貨色，五六十元便有交易。還有韓式的紫菜卷、炸雞，泰式的粉麵等，素食者也有自選沙律、藜麥杯等40多款，旁邊還有甜點堅果批、雪糕，現在買雪糕還送咖啡，飲完充足電，精神飽滿回到工作崗位繼續努力了。

Boulangerie秋季限定，正價購買意大利雪糕每杯$40，送即磨咖啡1杯（價值$18）。

按圖看「熟食區各國菜式美食」：

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除了美食，Great也有廚具家品專櫃，咖啡機、咖啡壼、暖水壼、保溫壼等。

按下圖看「精緻水壼」：

它的商場入口小小，很容易便會錯過。

比附近食肆，這裡是個選擇多、價錢又大眾化的美食天堂，所以平日一到午膳時間，便會大排長龍。

GREAT Food Hall（國際美食購物廣場）

地址：金鐘太古廣場二期地庫

電話：2918 9986

營業時間：每天早上10時至晚上10時