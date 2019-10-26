【飲食熱話】煮蛋神器輕鬆煮出免剝殼烚蛋流心蛋　懶人專用！

雞蛋料理是很多人的心頭好，而且每日必食。最方便又不需開火落油的當然是烚蛋，但很多人嫌剝殼麻煩，有時摵到蛋殼都碎掉，黏在雞蛋白上，確實頗不方便。有見及此，有公司就發明了一個煮蛋神器「Egglettes」，讓你更輕鬆煮出烚蛋、流心蛋和水波蛋等，而且更有不同的食法。

有美國公司發明了煮蛋神器，大小跟一隻雞蛋差不多，只要將生雞蛋打進這個矽膠製的蛋型工具，即可輕鬆做出完美的烚蛋和水波蛋，以及各式各樣的蛋料理，而且能省掉剝殼的時間，最適合懶人使用。

剛烚好的雞蛋十分燙手，如果立即就剝，通常蛋殼都會黏住入面的薄膜，很難好好地剝，還會把蛋殼弄得很細碎，強行去剝的話甚至會破壞光滑的蛋白。

因此，有公司就發明了這個Egglettes，一套6個，售價為美金$14.99。

請按下圖睇超簡單的煮蛋神器用法：

+ 4 + 3 + 2

而煮蛋神器亦適合用洗碗機清洗。（Egglettes）

有了這個神器後，不單單可以製作普通又淡而無味的烚蛋，Egglettes為客人準備了多款食譜，當中筆者最愛這個簡單極了卻又相當滋味的魔鬼蛋，請按下圖睇由Egglettes提供的魔鬼蛋食譜：

魔鬼蛋（Egglettes）

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除此之外，還有更多用Egglettes就能輕鬆製作的雞蛋料理，絕大部分都是早餐之選，請按下圖：