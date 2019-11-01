【香蕉】蕉類功效大不同　腸胃虛寒不宜選香蕉　斑點蕉有助抗老化

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巿面上有各款顏色的香蕉，除了最常見的黃色外，也有青色及含斑點的香蕉，更有其他不同種類的蕉。今次先為大家整理了三段存放時間的香蕉的營養。

青皮香蕉存放時間最短；黃皮香蕉大約存放了3至6日；斑點香蕉存放了超過6天以上。

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青香蕉可以補充食物纖維。尚未熟成的綠色香蕉含有和食物纖維類似的「難消化性麥芽糊精」，進到小腸後不易被吸收，卻可被腸道中的微生物發酵時利用，有改善腸道環境的效果。黃皮熟香蕉可以美容護膚，維他命B群的含量較高，能夠促進新陳代謝，維持肌膚水嫩健康。斑點香蕉可以抗老化，含有大量的多酚，能延緩老化。

日本有研究指出，熟香蕉具有含抗癌作用的物質TNF（編按：Tumor Necrosis Factor ，可對抗異常細胞）。另外，香蕉表皮斑點愈多，免疫活性就愈多。香蕉的GI值（升糖指數）亦因成熟度而有所差異，其GI值介於46至70間，屬於低GI及中GI食物。但隨着香蕉成熟，澱粉會轉變為單糖，因此斑點香蕉的GI會高於青皮香蕉。青皮香蕉GI為30，有點黃綠色的香蕉為42，全熟的為52。

巿面上還有其他不同種類的蕉。除了最常見的香蕉外，還有大蕉、皇帝蕉及較少見的紅皮蕉。香蕉是蕉類中較低熱量和糖分；香甜的皇帝蕉熱量和糖分都較高，糖分逾20克，酷愛皇帝蕉的朋友要留意食量。

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各款蕉的功效大同小異，均有潤腸通便、穩定情緒等功效。但香蕉屬性較寒，腸胃虛寒的人或長者就不太選合；較平和的大蕉就較為適合。皇帝蕉屬性比較平和，味道甜香，吸引兒童進食。紅皮蕉能夠幫助穩定情緒，令人開心。大家平常又喜歡吃什麼蕉呢？

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香蕉🍌點揀好？」​】

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