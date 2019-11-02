【減肥】想減雙下巴必學一種飲食習慣　避食重口味還可減少水腫？

你也有雙下巴的困擾嗎，其實大部分的雙下巴與生活習慣息息相關，尤其在飲食上，若長期攝取過多熱量，就會使脂肪囤積在體內，造成肥胖，自然就會出現雙下巴；中醫師張若偉指出，尤其澱粉類、蛋白質食物應適量攝取即可，且盡量在白天攝取，晚餐則可把蔬果類比例增加，以幫助降低攝取過多熱量。

細嚼慢嚥且按摩穴位，有效打擊雙下巴？按圖了解！

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生理期避免吃重口味 減少水腫出現

張若偉中醫師進一步說明，在中醫陰陽學說上，組成我們身體營養的物質屬陰，也就是夜晚睡覺時刻，因此晚上12點以前一定要上床睡覺，才能避免雙下巴出現，此外，女性朋友要注意，在生理期前後應避免吃重口味或高熱量食物，否則不僅容易降低身體代謝能力，也會使經血排放不完全，導致多餘水分滯留體內形成水腫，促使雙下巴出現。

按對穴位位置 有助消除雙下巴

若上班時需長時間使用電腦也要特別注意，應在不自覺情況下容易有聳肩、縮脖子等現象，長期下來，就會改變下巴周圍組織結構，形成雙下巴；張若偉中醫師提醒，平時除了可透過瑜伽、普拉提來修正體態，民眾也可按摩穴位方式對抗雙下巴，像是因飲食過度造成的脂肪型雙下巴，就可按壓下關、頰車、承漿等穴位，若為因婦科功能不佳導致的水腫型雙下巴，則可按壓三陰交、血海、足三里等穴位，幫助消除雙下巴出現。

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