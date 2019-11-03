【健康湯水】西洋菜章魚豬腱湯初秋補而不燥　1招減低西洋菜苦味

入秋天氣開始乾燥，很多人都會煲西洋菜湯，因為它正步入當造期。其實章魚不僅能配蓮藕綠豆，今次就示範煲一個簡單的西洋菜章魚豬腱湯，能清熱潤肺，尤其適合初秋飲用。 攝影：鄧穎琪

香港見到的西洋菜多為水種，愈近冬天菜就愈甜，不過要處理西洋菜都要小心，因為它比較髒，常常有蟲甚至是水蛭依附在菜莖的縫隙位，所以要仔細清洗。筆者建議先剪走根部的2厘米，用鹽水浸泡西洋菜，再每條用清水沖洗乾淨，反覆浸水兩至三次才用來煲湯。

浸過一次西洋菜的鹽水，有大量污垢物和泥沙。

用西洋菜煲湯，有人會飲到一陣苦澀味，原來是因為它有一種叫「硫配糖體」的物質，進入身體後會轉化成化合物，可幫身體排走致癌物。縱使這種物質有益，但大概沒人想飲到苦味吧？要解決這問題，可在水大滾後才落西洋菜，今次煲湯先落其他湯料，小火煲1小時後轉大火再落西洋菜，其一是不想菜煲得太爛，可有湯渣食用；其二就是以免整煲湯變苦。此外，菜湯不易放隔夜，煲完最好盡量在當天飲完。

西洋菜章魚豬腱湯食譜

健康小貼士：

整個湯有清潔潤肺，滋陰、養血和補氣功效，適合秋天飲用，因為秋天開始天氣逐漸轉涼和乾燥，適宜飲用補而不燥的湯水，而這款湯性質偏溫和，大部分人都可飲用。

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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