【減壓食物】壓力太大點算好? 4大食物助你開心面對（附食譜）

每一個人都有壓力，你可能會為了工作壓力而急燥、為了和家人的關係而煩惱、為了感情問題而傷心、為了和朋友的爭執而憂慮……有人說過，其實只要「看開點」，所有問題都根本不是問題。但知易行難，那不如找一些實際點的方法，可能更容易令人走出陰霾！筆者立馬想到的就是找出不同的抗壓食物，以下整理了不同的抗壓食物，還附上不同的簡易食譜。一邊吃令人開心的食物，一邊做自己喜歡的事，一舉兩得！

1．三文魚

當壓力「爆燈」時，身體內的腎上腺素和皮質醇便會急速上升。而三文魚蘊含大量的Omega-3脂肪酸則有一種「抗炎」的作用。美國飲食協會、臨床營養師Lisa Cimperman指出，三文魚有助控制腎上線素水平，並降低當中的負面影響，緩解壓力。

按圖看更多三文魚的好處：

三文魚除了作刺身吃，還有不少熟食的做法，筆以下是一些簡易的三文魚菜式食譜，大家不妨參考一下。

由於三文魚會在加熱時滲出魚油，以這些魚油來炒飯最好，不但健康還可以嚐到陣陣的魚油香。

詳細食譜:【炒飯食譜】三文魚蟹籽炒飯含豐富Omega3 全家愛吃15分鐘煮好

三文魚蟹籽炒飯

詳細食譜：【三文魚食譜】檸檬牛油汁伴香煎嫩滑三文魚 煎魚皮定魚肉先？

檸檬牛油汁伴香煎三文魚

2. 牛油果

你有試過在壓力大時暴飲暴食，抑制不了自己想吃的欲望嗎？而同樣作為「超級食物」的牛油果卻可增加飽肚感，令你可在無窮無盡的食慾中看到「終點」，不再吃過多的食物。此外，一項由美國羅馬林達大學的研究指出牛油果含有鎂，有助身體釋放氨基丁酸，阻止壓力荷爾蒙進入腦部，從而降低壓力。

按圖看更多牛油果的好處：

牛油果亦有不少吃法，壓成果蓉、做成奶昔亦相當普遍，以下有一款較另類，不知大家又有沒有興趣嘗試？

詳細食譜:【牛油果食譜】焗牛油果條金黃香口 4個步驟完成另類健康小食！

焗牛油果食譜

3. 腰果

據資料顯示，每1安士的腰果就含有11%每日人體所需的鋅。足夠的鋅有助降低焦慮和心情低落的機會，保持愉快的心情。

按圖看更多腰果的好處：

筆者平時會在空閒時吃幾顆腰果做做小食，但其實腰果亦可以做成不同的甜品，冬天快到了，大家亦可以嘗試一下這款「暖笠笠」的養生糖水喔！

詳細食譜:【甜品食譜】腰果露香滑滋潤 15分鐘「食糊」！

腰果露食譜

4. 黑朱古力

相信大家都聽說過「吃朱古力會令人開心點」類似的說話．這並非隨便安慰人的說話，據研究顯示，黑朱古力可以減低壓力荷爾蒙，尤其是當中的皮質醇。另外，可可當中的抗氧化劑可保護好血管壁，令血壓降低和改善血液循環。而且含有一種會令人覺得亢奮的物質，令你保持開心和被愛的感覺。

按圖看更多黑朱古力的好處：

黑朱古力味道偏苦澀，筆者就不太愛吃了。但若果做成不同的甜品則中分合我的胃口了。以下有兩款用黑朱古力製作的甜品，不但可以自己吃，亦可以跟送給好朋友，大家一起分享快樂，「踢走」煩惱。

詳細食譜:【情人節食譜‧有片】紅莓朱古力杯 脆薄外層滿載甜酸苦滋味

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紅莓朱古力杯食譜

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點擊下圖看做法：

有壓力身體可能會出現不同的反應，眼淚可能會止不住地流下、手可能會不停顫抖、心臟可能會急速跳動，很多人會想強行控制那一刻的自己，但情況卻得不到改善。如果做不到的話，不如從抽屜中掏出一塊黑朱古力，或是一顆腰果，在細細嘴嚼的同時，好好冷靜一下吧！

參考資料：health/healthline