【入廚貼士】用刀5貼士免損手易借力　切南瓜輕鬆容易（附食譜）

廚刀、餐刀，家中粗略估計也有十多二十款，但真正常用愛用的其實只有兩三把，有張菜刀本來不錯，鋒利輕身「揮灑自如」，可惜用上兩三年，纖維刀柄竟慢慢開始剝落，最後完全消失，只剩不銹鋼部分！ 別以為刀刃鋒利便萬無一失，若不想切損十隻手指頭，不想時常更換廚刀，更需要學懂正確的拿刀用刀方法！ 攝影：龔嘉盛

Ivy導師示範菜式之前，先教大家如何用刀，安全地切不同食材。 (Victorinox提供)

ABC Cooking Studio的Ivy導師，未教切菜便先教我們如何拿刀方便就手，可以避免損傷，身體與砧板的距離原來也有講究。

按圖看Ivy導師的拿刀與用刀的5大貼士：

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斬瓜切菜、剁肉刨絲，想得心應手，可以用上專屬的刀具。Ivy這天便利用不同功效的刀具，示範了「煙三文魚雜蔬馬鈴薯糰子」及「椰菜沙律配檸檬柚子蜜醬汁」兩道菜式，竟然連南瓜都可輕鬆切到！

按圖看切蔬菜絲、檸檬片、南瓜片、削甘筍皮、刨芝士絲的技巧及各款刀具用途：

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Ivy示範過了，我們也親身體驗一遍，多款刀具中，最喜歡三德刀，夠方便俐落，一刀三用，大大小小的東西都應付自如，手感舒服、輕身，切割最害怕的南瓜時，卻輕鬆容易。材料切好了，便可開始下廚。先做前菜「椰菜沙律」。

檸檬柚子蜜椰菜沙律食譜

煙三文魚雜蔬馬鈴薯糰子，需要用上白汁，可以使用現成的醬汁，也可自製，除了馬鈴薯糰子，白汁還可配搭不同菜式或食物。

白汁食譜

煙三文魚雜蔬馬鈴薯糰子食譜

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