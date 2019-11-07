【飲食熱話】無花果茶能降血糖血脂？營養師解構最有營養部分係…

最近常在網路平台上，看到無花果茶號稱能夠降血糖、血壓、血脂，以及治療糖尿病等等神奇療效，許多民眾忍不住心動想購買，但真的這麼有效嗎？台灣衛生福利部南投醫院營養師陳佳祺提醒，食品不能宣稱療效，別輕信來路不明的食品，若身體出現不適，要以專業醫生囑咐，維持良好的血壓、血糖、血脂來控制。

無花果營養功效如何？調控血糖多是葉，而不是無花果？點擊下圖看清！

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無花果是中升糖指數水果 三高患者需留意

陳佳祺營養師強調，食品非藥品，是不能宣稱功效的，目前研究顯示對於調控血糖、血脂有益的大多為無花果葉，而非水果。無花果屬於中升糖指數水果（55-60），無花果實富含葡萄糖和果糖，若是攝取過量，仍舊會影響血糖。

因此，不妨將之視為多樣化飲食的一環，偶爾食之並無不可，但是要注意，若有高血糖、高血脂之患者，不該將其作為治療的方法，應繼續遵從醫囑，才能控制好血糖與血脂。

醫院建議正常飲食運動 控制三高不二法門

如果民眾想要維持身體健康，院方建議應正常飲食、維持良好的生活習慣，規律運動。若已是慢性疾病等患者，應持續就醫、規律服藥。當身體出現不適時，應盡速尋求醫生診療，避免危及健康。

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