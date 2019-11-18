【減肥】秋葵綠茶懶人必試！飲用兩周可減4kg？專家：用量係關鍵

說到減肥，女生可說憂喜參半，期待擁有苗條的身材，但過程又痛苦難耐。最近，有個新減肥法討論度相當高，就是「秋葵綠茶」。據說風靡日本、連明星都在喝，2周內可以甩4公斤以上，相當驚人。台灣食品技師張邦妮表示，秋葵含膳食纖維、綠茶帶兒茶素，有益於減重。不過她提醒，秋葵綠茶是否能發揮功效，主要還是在原料的用量，以及用無糖取代有糖，才能有效減少熱量攝取。

台灣網路名人77老大也曾經推薦過秋葵綠茶，他曾在影片中分享，準備綠茶一壺（冷熱皆可），並將生秋葵洗淨後切塊加入，靜置冰箱8小時以上再喝。秋葵可吃可不吃，重點在於喝綠茶吸收營養，若本身屬腸胃較弱、容易拉肚子的人，可先將茶包取出，但切記不要空腹喝。

77老大表示，這減重方法風靡日本，由於秋葵中富含水溶性膳食纖維，可促進腸胃蠕動、增加飽足感，還有媲美牛奶的鈣質，據說2週內可甩4公斤以上，他自己也親身實測，發現效果真的不錯。

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不過，張邦妮也提醒，要注意含量的問題。像飲用綠茶中是否含足夠的兒茶素能發揮功效、添加的秋葵量是否有足夠的膳食纖維能增加飽足感。同時，也要有用低熱量「取代」高熱量的概念，以無糖秋葵綠茶取代平時含糖與加料的手搖飲，才能有效減少攝取的熱量，達成減重的效果。

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