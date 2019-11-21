【都市病救星】被脹氣、便秘、水腫困擾多時？　西芹汁助你解憂！

編按：現代人生活忙碌，相信脹氣、便秘、水腫等都市病也是不少人的困擾。原來這些病都是肝臟搞的鬼！想排毒，讓肝臟恢復活力的話，可以試試「西芹汁療法」！

脹氣

西芹汁有助於紓緩脹氣的原因如下。首先，能夠使肝臟復甦，藉此增加膽汁製造量與存量。膽汁製造量提升，表示更容易分解與消化來自普遍高脂飲食的脂肪（包括健康與不健康的脂肪）。膽汁濃度上升，可以消解我們持續攝入的新脂肪以及在腸壁上硬化與結塊的老舊脂肪，而這正是導致像脹氣等不適與症狀的原因。

西芹汁使肝臟恢復活力，同時也能重新活化胃腺，我們也依賴這些腺體產生多種消化液，其中某些對於消化、處理與分解像蛋白質這類養分相當重要。當蛋白質無法經過充分消化，反而在腸道中腐敗時，就可能引起脹氣。事實上，許多人的慢性脹氣便是由此而來。西芹汁的鈉簇鹽能進入胃腺並滋養胃腺細胞，清理其中來自像防腐劑與「天然風味劑」（包含味精在內，請參閱《醫療靈媒》）等有毒食品化學物質的毒素。當胃腺組織活化後，腺體便能更有效製造更強力的鹽酸—由七種不同的酸所組成—藉此幫助分解蛋白質。

西芹汁也能消滅與小腸細菌過度增生相關的病原體，例如鏈球菌。（假如你讀過《肝臟救星》一書，便明白醫學研究與科學界尚未發現鏈球菌是小腸細菌過度增生中的主要細菌。）當鏈球菌這類害菌叢攝取腸道中未經消化的蛋白質與脂肪時，會釋放出氨氣，而氨氣會滲透消化道並沿途肆虐，一路抵達胃部甚至嘴巴，造成牙齦退縮並迅速引起蛀牙。當西芹汁殺滅鏈球菌與其他病原體時，其消化酵素也幫助處理腸道中的食物，進而紓緩脹氣。

脹氣的主要原因有三種，膽汁不足、胃酸不足，或是病原體釋放的氨氣，有些人可能同時經歷一種到三種原因。大多數人的脹氣原因不只一種，而無論是哪種原因，長期脹氣通常是發展出肝臟問題的早期徵兆。基於此原因，更應該尋求西芹汁的幫助，因為西芹汁療癒肝臟的效果極佳。

持續攝入的新脂肪以及在腸壁上硬化與結塊的老舊脂肪正是導致像脹氣等不適與症狀的原因，而西芹汁正正能增加膽汁分秘，以消解脂肪。（Robin Stickel/Unsplash）

便祕

單靠西芹汁內的消化酵素，便能幫助分解小腸內的食物，使你在沒有解便、覺得腸道堵塞的日子裏，讓體內環境動起來。西芹汁也能幫助改善長期便祕。

許多受便祕所苦的患者，都有肝臟遲緩與機能低落的問題。假如此現象發生在年輕人身上，可能是因為在你出生時，肝臟就負擔了祖先流傳下來的毒素。假如你年紀較大才有此症狀，則可能是肝臟經過數十年累積而變得運作遲緩。也許你出生時的肝臟機能就不好，而且一生中又隨着環境採取高脂飲食型態，導致肝臟負擔過重。超過負荷、虛弱的肝臟，會使膽汁製造量降低，而膽汁對於消化飲食中的脂肪極為關鍵。當膽汁減少，脂肪便無法受到充分分解與消除，最後在腸道中腐敗，餵養有害菌叢。

消化不良的另一種原因，來自於胃中的鹽酸強度減弱。（請參閱《肝臟救星》一書，了解更多關於胃部製造七種複合胃酸的資訊。）如果因為肝臟受損或虛弱，迫使胃腺多年來過量製造鹽酸，胃腺終將失去活力，因此導致消化液含量降低，使無論植物性或動物性蛋白質都無法充分分解。未分解的蛋白質會在腸道中腐敗，並同樣餵養有害菌叢。

當害菌在消化道中增長，便會引起發炎，腸道也開始減少蠕動。小腸與結腸中可能發展出「熱點」，也就是某些部位會開始堆積細菌或變得狹窄，使便祕問題隨着時間加劇。因此，現今許多便祕患者都罹患了小腸細菌過度增生（SIBO），在替代醫療團體中更常見此症狀。醫學研究與科學界並未發現，小腸細菌過度增生的主要細菌是鏈球菌，而且目前未經辨別的鏈球菌多達數十種。

西芹汁當中的鈉簇鹽是終極的病原體毀滅者，能立刻着手摧毀包括鏈球菌在內的有害菌叢，因此是便祕（與小腸細菌過度增生）的重要良方。與鏈球菌對抗生素產生抗藥性的情況不同，鏈球菌無法對西芹汁的簇集鹽產生免疫，所以會持續發揮效果。就像你在上一章所讀到，這種作用能持續滋養腸道中的益菌。

西芹汁與鏈球菌對抗生素產生抗藥性的情況不同，鏈球菌無法對西芹汁的簇集鹽產生免疫，所以會持續發揮效果。（freestocks.org/Unsplash）

西芹汁也能使遲緩、功能低落的肝臟恢復活力以及膽汁的製造量。同時也可以活化胃腺，恢復鹽酸的製造量：西芹汁當中的微量礦物質，特別能夠滋養生產鹽酸的胃腺組織。

便祕有時是由小腸或結腸扭結所導致。這些並未牽涉腸道阻塞問題，而是腸子周圍的結締組織虛弱，因而形成不利於腸道蠕動的軟性扭結。這通常是因肝臟毒素過高所引起—腸子周遭的結締組織，由於充滿負擔過重的肝臟所無法過濾的毒素、細菌與病毒，因此變得虛弱。這些有害物質也會抵達腸道內部。

食物的選擇也會影響腸道。有些人如果纖維攝取量不足，就需要更多促進蠕動的食物。對許多人都有效的簡單方法，便是在整體飲食中加入多一點植物類食物。西芹汁也有極佳的促進蠕動效果。（即便其中不含纖維也很有效，為了幫助釐清對纖維的疑慮，請參閱第四章提到的關於纖維的疑問，以及第七章「謠言、疑慮與迷思」。）

西芹汁能自然促進蠕動行為，假如在日常飲食中的纖維量不足，西芹汁可以刺激蠕動，幫助食物通過腸道。此外，西芹汁還能修復腸道內壁，並活化周圍結締組織，藉此改善小腸與結腸扭結問題。

另外還有一種情緒性便祕。在過長時間中忍受或經歷情緒上的掙扎、擔憂、壓力、困境與背叛感，會造成腸道緊張與不安，從而導致便祕。在此情況下，西芹汁可以對大腦帶來極佳效益，其中高濃度的電解質能重建神經傳導化學物質，使內心與大腦得以放鬆與冷靜。當西芹汁的鈉簇鹽進入並滋養神經元，可以改變我們的心理狀態，進而促進蠕動行為。

西芹汁可以對大腦帶來極佳效益，其中高濃度的電解質能重建神經傳導化學物質，使內心與大腦得以放鬆與冷靜，改善情緒性便祕。（視覺中國）

水腫與腫脹

眼部（眼袋）、面部、頸部、手部、上臂、腳部、腳踝、小腿、大腿或腹部腫脹

如果患者有浮腫、腫脹或水腫問題，但並未診斷出心臟問題、腎臟病或其他能直接解釋的症狀，那便是醫學研究與科學界的未解之謎。全世界有數百萬人患有各種類型的水腫，但醫生卻無法對其成因提出解釋。醫生知道水腫有時是藥物的副作用，但並不了解即便不是時，藥物本身還是可能因為使肝臟運作減緩或虛弱，進而造成腫脹。許多種類的水腫與心臟或腎臟無關，而是與肝臟有關，無論其中是否牽涉到藥物。

許多種類的水腫與心臟或腎臟無關，而是與肝臟有關。（VCG）

肝臟內的什麼作用導致腫脹？這又是遲緩、功能低落的肝臟充滿毒素的另一種結果。在此情況下，肝臟大多也會受到病毒感染，而醫生並未發現或加以診斷。水腫或浮腫患者通常也會產生其他症狀，但卻沒人了解其根源同樣是未診出的病毒感染。舉例而言，患有橋本氏甲狀腺炎、纖維肌痛症、肌痛性腦脊髓炎／慢性疲勞症候群、萊姆病、類風濕性關節炎或多發性硬化症的患者，也可能產生輕度至重度水腫，而一切都是起源於肝臟內的病毒感染。

有時候不只一種病毒參與其中，還包括EB病毒與帶狀疱疹病毒的不同病毒株以及突變。鏈球菌同樣可能在肝臟中增殖，而病毒與細菌都會產生極大量的副產物與殘骸。要對付肝臟中累積的大量沉積物或有毒淤泥，身體其中一種防禦機制便是將其運送至淋巴系統。因此，你的淋巴系統聚集用來稀釋毒素的水分後便會腫脹。淋巴系統原本的目的不是處理各種病毒與細菌的副產物及殘骸，而是處理日常環境中的普通汙染物、身體製造的毒素，以及我們從食物中攝取的毒素。淋巴系統並非是用來當作病原體的沙包，不該在履行主要職責、處理來自日常生活有害物質的同時，還要承受大量病毒與細菌廢棄物質的攻擊。

西芹汁能從淋巴系統中清除這些廢棄殘餘，也有助於分解與破壞肝臟中的病原體，藉此降低病毒含量，並幫助減少肝臟（與其他器官）中的毒素，將其沖進血液中再排出體外。如此便能減少滯留的水分。

另外，滯留的水分並不純淨。當我們發生腫脹並積存體液時，並非留存乾淨的體液，而是汙濁的水分，通常帶有黃色、黏液般的色澤，也比較濃稠，質地有如黏液，因為裏頭充滿毒素與病毒廢棄物。西芹汁能幫助清潔黏稠、汙濁的水分，加以淨化並重新補充，因為鈉簇鹽具有中和毒素與淨化體液的獨特能力，能讓體液流出體外並輕鬆釋出積存的毒素。

水腫其實源自多多少少的肝臟病毒感染，西芹汁就能從淋巴系統中清除這些廢棄殘餘，也有助於分解與破壞肝臟中的病原體。（VCG）

西芹汁的替代方案

如果你找不到西洋芹或西芹汁，或是你手邊沒有西洋芹，該怎麼辦？

第一步：別慌張，總會有意外。

如今有這麼多人都在製作西芹汁，大量需求讓商店的西洋芹賣到缺貨是很正常的。有時候農場也會休耕，或是產量無法應付訂單。有時劇烈的天氣也會威脅農作物。我們不能找農夫或攤商出氣，也不該對我們的健康感到絕望，而是該採取第二步：尋求替代方案。本章的食譜能陪你度過無法取得西芹汁的困境。

如果你無法自備西芹汁的原因，是因為你正在旅行而沒有榨汁機，試試能否在採用備案前，求助於附近的現榨果汁店，或許會找到當地能夠替你製作西芹汁的天然食品店。如果行不通，也許你至少能買到或隨身攜帶一些西芹棒，好用來嚼食。雖然無法發揮西芹汁的功效，至少能讓你的身體在情感上、精神上與西洋芹建立連結，同時幫助你的細胞喚回西芹汁的體驗。這是讓身體了解你尚未放棄，只不過是在旅行罷了。如果你覺得相當投入，甚至可以咀嚼西洋芹後，再將菜渣吐掉。

黃瓜汁食譜

分量：1人份

黃瓜汁與西芹汁的準備原則相同：保持單純。要製作 450 毫升的黃瓜汁（1 成年人份），只需要下列步驟。

你需要：

2 根大黃瓜

製作方法：

．將大黃瓜洗淨，並放入你的榨汁機中榨汁，立即空腹飲用以獲得最佳效果。

．如果你沒有榨汁機，也可以這麼做：

．將大黃瓜洗淨後切細，放入高速食物調理機中攪打至滑順，仔細過濾（豆漿過濾袋很方便），並立即空腹飲用，以獲得最佳效果。

《神奇西芹汁》的書封。（方智出版社）

以上內容摘自《神奇西芹汁：醫療靈媒給你這個時代最有效、療癒全球數百萬人的靈藥》

作者：安東尼‧威廉（Anthony William）

譯者：鄧捷文

出版社：方智出版社