【飲食熱話】杏鮑菇品質分四大等級　點樣煮先令D級菇變成佳餚？

杏鮑菇原來有分四種等級？如果你愛吃杏鮑菇，又怕買錯，一定要看完這篇文章！ 杏鮑菇是常見的桌上食材，除了能當菇類享用，有時也因口感厚實，能充當鮑魚或豬腰入菜。但杏鮑菇有分4種等級，不同等級有各自適合的烹調方式；另外，烹調杏鮑菇還有4種小秘訣，能增添風味！

杏鮑菇價格實惠，保存方便，又具豐富營養價值，因此深受媽媽們的喜愛。因為杏鮑菇有獨特香氣，加上厚實口感，和高級食材的鮑魚、豬腰口感相近，料理形式也更加多元。

由於杏鮑菇是蔬菜類，所以也能運用在素菜料理中。「素鮑魚」、「素腰花」就是使用杏鮑菇，尤其用滷汁浸泡後，賣相、風味會更相像。

由於杏鮑菇是蔬菜類，所以也能運用在素菜料理中。（IG@ultramansunsun）

此外，杏鮑菇還分成4種等級：

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若想發揮杏鮑菇的最大食用等級，有4大秘訣可以參考，包含不需水洗、先煎後烤、先炸後炒、牛油增香等。

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