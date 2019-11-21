【腸胃健康】營養師教你3大飲食貼士擺脫胃脹氣　要避食蕃薯南瓜…

飯吃多容易脹氣，不斷發出飽嗝聲，而胃脹氣就是氣體存留在胃部，消化不良、胃酸過多導致。營養師黃曉彤在頻道《酷的是米袋》中表示，胃脹氣雖然不算大病，但發作起來實在要人命。對此，她要教大家3個吃飯習慣，來擺脫脹氣後的腸胃不適現象。

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1. 切記細嚼慢嚥

黃曉彤表示，飯不要吃太快，吃飯的同時也不要聊天，以防過程中無意間吞入很多氣體，導致脹氣。

2. 避免攝取產氣性食物

例如高纖食物番薯、南瓜、栗米等富含抗性澱粉和膳食纖維的食材。黃曉彤解釋，這些食物難消化，當過多囤積在腸道的時候，就會被腸道細菌利用發酵並產生氣體，進而提升胃脹氣的發生機率。如果胃脹氣的情況非常嚴重，建議先避免吃這些食物，恢復後再來攝取。

高纖食物番薯、南瓜、栗米等食物難消化，當過多囤積在腸道的時候，就會被腸道細菌利用發酵並產生氣體，進而提升胃脹氣的發生機率（Anya Bell/ Unsplash）

3. 補充益生菌

健康的腸道菌蟲可讓食物更順利的被消化吸收，減少食物囤積在腸道過久，避免細菌太多、造成發酵產氣的問題。

藥師段方琪曾在《ETtoday健康雲》文章中分享，胃脹氣時不適時，可以順時針方向、有點力道的按摩，在腹部左下角時可加強力道；避免食用產氣食物，例如饅頭、麵包等發酵後食品，或是可樂及氣泡水等飲品；可食用酵素類產品，像鳳梨、木瓜本生含有酵素，可改善脹氣情形，藥局也會建議一些含酵素類商品，來改善脹氣。

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