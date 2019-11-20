【催淚煙飲食】二噁英可致癌生畸胎　營養師推薦7大解毒營養素

這幾個月，香港頓變「催淚之城」，全港十八區無一倖免，通通「成就解鎖」，遠至北區都一樣沾滿催淚煙的刺鼻氣味。有前線記者確診生氯痤瘡，醫生直言是人體積存高濃度二噁英所致，令大家不禁疑惑，究竟甚麼是二噁英？下個會輪到自己嗎？眼見不時有催淚彈擊中民居、巴士等等，市民隨時吸入這些有毒物質，營養師Mandy Wong翻查多個學術來源，整理出7種有助減低二噁英對人體損害的營養素，並列舉建議食品。

自反修例運動以來，警方已在香港各區施放逾萬枚催淚彈，單是上星期中大一役，已有2千多枚，大戰過後滿地都是死鳥，令人嘆息。不少生活於催淚彈地區的網民都上載自己皮膚受感染的照片，而學者都證實在重災區香港中文大學和理工大學等的山埃和二噁英濃度嚴重超標。

以往我們可能聽過，大閘蟹裡含有二噁英，因此被禁運到港。那二噁英又跟催淚彈有何關係？化學科權威及前中大講師K Kwong博士近日多次撰文講到催淚彈對人體的毒害，直指中國製催淚彈濃度比外國高出多倍，促請政府立即停用。

K Kwong為香港大學化學系博士、化學科補習名師、前中文大學講師等，主要「不論黃藍，科學救港」的他近日多次撰文，從科學角度講述催淚彈的危險性，甚至呼籲早前留守中大的示威者盡快撤離，因該區已達「超嚴重污染」，他希望示威者「即閃保命」。

K Kwong指出，要產生二噁英這種超級致癌物有兩個條件，一是溫度，二是化學成分，當催淚彈燃燒得愈高溫，分解出的物質就愈多，其中已知的正是山埃和二噁英。那麼，幾多度為之高溫呢？至少都要超過四、五百度。他說一般而言，各國的催淚彈組成部分都差不多，分別是：彈身、彈藥雷管、催淚劑固體（多數為固體CS，高於400℃便會分解出不同物質）與發熱材料，頭三者大致一樣，惟不同生產地的催淚彈，發熱材料則有分別。

發熱材料由氧化劑及還原劑組成，外國的還原劑燃燒後一般低於1000℃，最高1500℃；而中國製的還原劑，燃燒後一般約為2000℃，最高可達3300℃，足足是外國的3倍，難怪可熱溶馬路的蠟青！回到「溫度愈高，分解物愈多」這個定理，中國製的催淚彈已證實有大量可導致肺積水的HCI氣體、山埃氣和超級致癌物二噁英，毒性極高。

催淚彈不但會使人當場流淚和呼吸困難，甚至會為人體帶來極嚴重的後遺症，當中以中國製催淚彈最毒！（陳蕾蕾攝）

到底吸入二噁英會有甚麼影響呢？請按由網民製作的文宣圖，資料來源為世界衛生組織。

營養師Mandy Wong早前就在facebook專頁撰文，表示自己花了不少時間去研究能否透過飲食去減低體內的「二噁英」損害，她坦言資料不多，一來這種毒素鮮會拿人體來做實驗，二來是一般都只會建議如何避免攝取二噁英，而非食完後怎樣去排走。在人人自危的環境下，這篇文章獲得極大迴響，獲超過6,500人分享，因為她歸納出7種營養素，闡明它們的功用，並列明建議食物。

首先，由於二噁英會增加體內氧化反應，產生活性含氧物多了，並減低身體抗氧化功能，有可能使血液中的維他命A、C、E水平下降，因此Mandy認為應增加攝取這三種維他命，畢竟三者本身都是抗氧化物，多吃無妨，亦可增加免疫力。請按下圖了解有助減低二噁英傷害的7大營養素：

（1）維他命A｜眾所周知紅蘿蔔含豐富維他命A，原來南瓜、番薯都一樣有。（VCG）

+ 10 + 9 + 8

得悉二噁英令香港市民人心惶惶，營養師Mandy Wong自己亦不好過，故特地翻查大量資料，希望盡可能幫大家透過飲食去減少二噁英在體內的傷害。

雖然食蔬果有益，但由於油尖旺區長期都是警民衝突的戰場，附近的民居、設施均受到波及，果欄亦是重災區之一。有指短時間內都不宜進食購自果欄的水果，因為它們已被催淚彈中的化學物及有害物質所污染，甚至是街市、水果店、果汁店等一般由果欄供貨的舖頭都含一定危險性，尤其是許多日本貴價水果都會經果欄分貨，亦屬高危之列。而馬莎、CitySuper’等大型超市，其獨立包裝水果由外國空運到店，不經果欄，相對之下較讓人安心食用。其次是惠康、百佳等，水果主要經船運到店，相信或未受影響。

前幾晚的凌晨，正當警察在油麻地佐敦一帶施放催淚彈，果欄的攤販則仍然如常工作。（資料圖片／陳淑霞攝）

生果之中，網民認為檸檬至為高危，去茶餐廳飲檸茶、檸水，水吧職員通常都不會洗檸檬，直接切片沖茶奉客，本來已說不上乾淨，何況是摻雜了催淚彈中的有害物質呢。（資料圖片）

資料來源：營養學家 Mandy Wong、K Kwong