【催淚煙飲食】果欄水果疑受二噁英污染　專家教清洗及進食宜忌

油麻地果欄除了出名出售靚生果外，近日卻因催淚煙而「聲名大噪」。因果欄一帶受催淚彈「洗禮」，令不少水果表皮或附上二噁英，更有不少市民擔心食用於果欄購買的水果是否安全。到底果欄的生果還可以食用嗎？專家對於水果表皮附上二噁英又有什麼對策或建議？

近日警方於油麻地果欄附近施放大量催淚彈，令大眾對於果欄水果安全問題相當擔心，網上更有人呼籲短期內勿到果欄購買生果，以免誤食二噁英。有見及此，不少專業人士都於網上撰文，教市民如何減低體內的「二噁英」損害。香港港大學化學系博士、化學科補習名師K Kwong亦於自己的Facebook發文，教市民如何清洗受污染的水果。

由於警方於油麻地果欄附近施放大量催淚彈，令一眾市民擔心果欄水果是否受到污染。（資料圖片）

按圖看K Kwong對進食受污染水果的2大貼士：

同時，食物安全中心於前日於Facebook發文，給市民有關污染物與食物安全的建議。食安中心指食物可能受環境中的不同物質污染，而污染物會否對食物安全構成影響，則視乎多種因素，例如食物的貯存情況、食物暴露於污染物的時間、污染物的濃度等。

食安中心鑑於近期社會事件，亦為大眾提供食用安全的建議。（資料圖片／陳諾希攝）

按圖了解食安中心的3大建議：

「日日水果蔬菜2+3 身體健康好簡單」，大眾都知道水果是維持身體健康的必需品之一，可是現在少了一個購買水果的途徑，該到那裡買呢？無疑超市亦是另一個購買水果的地方，但同時亦對水果來源存疑，筆者便向有水果出售的各超巿查詢，解答大眾的疑惑。

按圖看各超巿水果來源：

與此同時，亦有網友建議短期內停吃街市、水果店、果汁店、茶餐廳等一般由果欄供貨的舖頭，市民可自行判斷應否食用。

市民購買前應詢問清楚來源，避免中招。（資料圖片）

資料參考：K Kwong/食物安全中心