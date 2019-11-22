【減肥】湯洛雯瘦身秘訣不戒油鹽糖　附營養專家10項輕鬆減肥貼士

湯洛雯的瘦身秘訣是甚麼？營養專家建議的10項輕鬆減肥貼士又是如何？

無線的台慶剛過，眾女星事必爭妍鬥麗，綜觀各位美女，湯洛雯（Roxanne）瘦了！這印象最為深刻。她身穿白色輕紗半透視晚裝，相比兩個月前擔任香港小姐2019決賽評判時，被指一身「幸福肥」的打扮，清減不少，看來更身輕如燕。

Roxanne在個人IG上亦隨即分享減肥心得，有粉絲問︰「你係點可以咁快極速瘦？」

Roxanne回應她減肥已有兩個半月，以往新陳代謝好的時候，兩個月可減10磅，現在要更長時間，沒有特定餐單，計算個人BMI及每天所需卡路里進食，不會吃少於所需熱量（指基礎代謝率的所需熱量），否則會增加重歸正常飲食後的復胖機會，也沒有刻意戒掉油、鹽、糖，偶爾吃零食，希望節食時找到適合自己的方法，持之以恆。

湯洛雯（左）2018年台慶打扮，微胖其實都不失大體；（中）香港小姐2019擔任決賽評判時的裝扮，被網民指她「幸福肥」；（右）2019年台慶造型，短短兩個月多身型纖減不少。（Roxanne Tong IG/01娛樂資料圖片葉志明攝）

按圖有Roxanne在個人IG上的減肥心得分享及瘦身前後對比︰

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雖然，Roxanne表示沒有特定的餐單，只計算個人BMI及每天所需卡路里來進食。體重指標（BMI）是最常用來分析體重是否適中的方法，每人身高體重不同，因此BMI各異，據香港衛生署的資料，亞洲成年人理想體重的BMI值為18.5至23，想知道自己有否過輕或過重，可根據以下算式計算自己的BMI值。

計算方法是：BMI = 體重（公斤）／身高（米）x 身高（米）

BMI＜18.5︰體重過輕 18.5≦BMI＜22.9︰正常範圍 23≦BMI＜24.9：過重 BMI≧25︰肥胖 以上不適用於18歲以下的兒童或懷孕期的婦女。

有專家認為現代人較少體力勞動，建議成年人每日的卡路里可進一步減少，如男性不超過2,000千卡；女性不超過1,500千卡。（PhotoMIX-Company/Pixabay）

成年人到底每天應該攝取多少卡路里才算合理呢？

有健康專家認為，男性每天從飲食中獲取的卡路里總和不應該超過2,500千卡；女性則不要超過2,000千卡。甚至有專家認為，現代人主要以城市和辦公室為生活基點，出入以車代步，上下樓有電梯，家裏有電器代勞做家務等。成年人每日的卡路里建議可再進一步減少，例如男性不超過2,000千卡；女性不超過1,500千卡。再參考衛生防護中心資料，籠統以一名成年女士從事文職來計算，每天約需要1,800千卡，但需要補充的是個人每天熱量攝取乃取決於多項因素，包括年齡、身高、當前體重、活動水平、壓力指數及代謝健康等也影響熱量吸收，一般成年女士約需1,200-1,800千卡的熱量水平。

英國公共健康機構（PHE）為針對減少日益增多的肥胖人口，曾推薦每天每餐卡路里攝入量分配，建議成年人每天早、中、晚攝入卡路里的比例分別為：400、600、600，即早餐400千卡，中午和晚餐保持在600千卡。（VCG）

個人每天建議的卡路里攝取量是多少？

身體消耗卡路里多於攝取量，體重就會慢慢減輕，每人每天所需的熱量攝取及消耗量各異，但以個人來看，每天所需的熱量攝取大概為多少？如果舉例一名100磅的女士想一周來減1磅，她每天應該少吸收及消耗多少熱量？

據香港中文大學體育運動科學系「每天所需卡路里」資料，基礎代謝率 （BMR） 是在靜態下，身體維持呼吸、器官運作等正常操作時，最少的能量消耗，個人每天需攝取基本的卡路里。根據此數字便得悉自己基本的能量需要，及根據個人活動的能量去消耗。

如何計算個人每天所需的建議卡路里攝取。請按圖參考︰

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10大貼士使減肥變得更快更輕鬆

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參考資料︰BBC NEWS/Healthline/衛生防護中心/體重指標表/香港中文大學體育運動科學系