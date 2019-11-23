【菠菜營養】抗氧化力強助防癌8大好處　去澀味貼士超簡單！

煮菠菜、吃菠菜總是有點苦澀味，原來用超簡單方法便可以去掉。菠菜的營養價值高，其中之一便是豐富的抗氧化物及維他命A、C，營養師曾建議多吸收抗氧化物，有助減二噁英的損傷，菠菜另有8大健康好處及教煮的菠菜食譜推介。

菠菜在市場上一年四季也有供應，原來當造時分於秋冬兩季，這裡特別指有「紅嘴綠鸚哥」綽號的長菠菜，它略帶紫紅色的根部，和細長的綠色莖，相傳清代乾隆皇覺得長菠菜的外型輪廓像鸚鵡，故賞賜菠菜別具詩意的名稱。菠菜的味道及口感又清又嫩，涼拌、火鍋、清炒及湯煮等也美味，不過，再嫩的菠菜吃來總有點澀味及「嚡口」，讓唇舌感到不適，牙齒也有「澀澀地」的感覺。

菠菜的澀味由草酸引起。（VCG）

澀味的來源，原來是菠菜中的草酸作怪，菠菜中的草酸含量較高，當草酸碰到牙齒的鈣質，形成草酸鈣，會產生輕微侵蝕牙齒的感受，所以總是有「澀澀地」的感覺。

按圖了解去除菠菜澀味的簡單方法及烹調貼士︰

菠菜8大健康好處 抗氧化助防癌降血壓補眼

菠菜屬於莧菜科，富含營養成分和抗氧化劑，有益於眼睛健康，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。菠菜為身體帶來正面的健康好處至少有以下8項，請點擊下圖了解︰

+ 9 + 8 + 7

一般健康正常的人士在吃菠菜時無需過分擔心，有說菠菜的草酸，與豆腐中的鈣會結合成草酸鈣，導致患腎結石的狀況，但結石的形成不是菠菜和豆腐簡單的相加，從食物中攝取到的草酸，通常在腸道中與鈣結合，形成不被吸收草酸鈣，從糞便中被排走，但以下人士需注意食用菠菜的分量︰

1.患腎結石的人士需留意菠菜的攝取量，不宜單次大量攝取高草酸的食物。 2.服用薄血藥的人士需注意，菠菜中的維他命K有促進凝血功能。 3.攝入過多的鉀會對腎臟功能不好的人士有損害。

菠菜食譜涼拌最快手 Pizza餡批配料香氣四溢

菠菜是入饌的最佳主角，簡單以麻醬配搭已經非常出色，其他如意粉、pizza及餡批等，菠菜配蘑菇、芝士及番薯也相當匹配，以下4道菠菜食譜均簡單美味︰【蔬菜食譜】涼拌菠菜爽脆鮮甜 全靠一塊壽司蓆方便快捷

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參考資料︰Healthline/Medical News Today/Food.NDTV/商周/衛生福利部國民健康署