【拿破崙意粉食譜】茄汁意粉酸甜開胃　加一樣材料添日式風味

拿破崙意粉（Spaghetti Napolitan）跟拿破崙（Napoleon）無關，跟法國菜也沾不上邊，卻紅遍日本。拿破崙意粉做法簡單，紅紅的茄汁是它的最大特色，日本人還加入一樣材料，成了他們喜愛的東洋味道，秘密就在…

拿破崙意粉的故事，據《Japan Times》中的報道是這樣的，二戰期間，日本戰敗，美軍進駐，有次酒店總廚為麥克阿瑟將軍準備佳餚，為免煮不對胃口觸怒將軍，便以軍糧中的茄汁意粉作參考，再加點煙肉、蘑菇等材料炮製出一道美味菜式。後來在日本廣傳開去，漸漸加入新鮮番茄及其他配料。有些日本餐廳還會加些鰹魚粉調味，增添一點東洋味道，成為自家的特色料理。

由於鰹魚粉帶點鹹，又會加入茄汁，所以我沒放鹽，已經夠味，你也按自己喜好加減調味，簡單隨意得很。唯一要注意的，是煮意粉時可以下一點點油，避免它黏着，也可留下煲意粉水別倒掉，待煮雜菜時加一點點，令蔬果更快煮腍。

拿破崙意粉食譜

至於叫拿破崙意粉，也許只是一場誤會，把Spaghetti Napolitan譯作拿破崙意粉，但更大機會其實是指意大利南部的拿玻里（意大利文Napoli），拿坡里意粉正是番茄意粉。

無論是拿破崙意粉，或拿坡里意粉，主要材料是茄汁，新鮮番茄反是其次，但我們可隨喜加入不同配料蘑菇、彩椒、煙肉、香腸等。

攝錄：詹郭敏、郭晉傑 剪接：吳宇峰 場地提供：V-Zug

健康小貼士：

番茄醬，雖不是新鮮食物，但益處不比鮮番茄少，尤其當中的茄紅素，便要比鮮茄含量多，加上經過加熱和加工處理，更易被人體吸收。茄紅素具極強的抗氧化能力，是胡蘿蔔素的3.2倍，維他命E的100倍，可抵抗自由基對皮膚的傷害，有助防癌、預防心血管疾病，增強免疫力、延緩衰老。

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